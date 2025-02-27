碎屍魔殺第4人？高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

▲殯儀館相驗中心 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

震驚社會的高雄碎屍案件出現重大進展！據了解，偵辦此案的專案小組找到了一顆頭顱，初步鑑識後確定是人頭，是在港區由民眾發現的，而究竟是否跟碎屍案有關？高雄市刑大相當低調，目前不敢做出說明原因，因為如果跟碎屍案的被害3人不一樣？這顆頭顱又是誰的？會不會有第四個被害人？或是另一起不同案件的命案？

據了解，警方尋獲的這顆頭顱尚稱完整，而且初步經過電腦斷層，確認為「人骨」，也就是人頭，只是跟這起案件之間有沒有關聯，還需要鑑識人員以及法醫人員進行採證比對。至於這顆頭顱到底是怎麼發現？記者詢問高雄市刑大方面，刑大沒有正面回應，僅透過訊息證實「於昨（26）日民眾發現疑似頭顱之不明生物組織，鑑於2月23日民眾發現黑色塑膠袋內生物骨骸，經鑑驗係「豬骨頭」，為求慎重，經高雄地檢署檢察官指示送交法醫研究所，目前由法醫鑑驗中」。

媒體繼續詢問「請問找到的地點」、「請問目前確定是本案的頭顱嗎？還是有其他狀況」、「到底是豬骨頭，還是有另外再撈到疑似人頭」、「麻煩針對問題回答」，高雄市刑大只表示「昨（26）日於港區尋獲疑似骨頭證物，經檢察官指示送請法醫鑑識中，如有進一步鑑識結果，會再向各位說明」。

也難怪警方會這麼低調，因為警方的打撈工作已經停止，據了解這顆頭顱是由民眾拾獲交給警方，但是現在讓警方非常頭痛的原因就是，已經確定是顆人頭，而經過檢驗之後並非是碎屍案當中已知的三名婦人的話？那這顆頭到底又是誰的？又沒有可能是碎屍案當中的第四名受害者？還是另有其他命案？結果就會「案外案」，還要花時間找到人頭主人。

因此，警方現在也非常低調，不願意多做說明。而這顆頭顱目前被安置在殯儀館，將由檢察官會同法醫進一步相驗，及進行科學鑑識、採證。