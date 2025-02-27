點出近期民調趨勢一致！　黃暐瀚：民進黨支持度大於「藍加白」

▲總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美麗島電子報、震傳媒近日皆公布最新關於「總統賴清德滿意度、政黨支持度」民調，對此，媒體人黃暐瀚今（27日）分析數據，他指出，兩份民調趨勢一致，第一、賴總統滿意度約五成左右，不滿意度有上升趨勢。第二、民進黨政黨支持度目前第一，而且大於藍加白，但民調只能參考，不代表100%真實民意，還是投票見真章。

黃暐瀚表示，美麗島電子報二月國政民調週一公布，震傳媒也公布了最新民調，美麗島電子報指出，「賴總統滿意度48.6%、不滿意41.7%」、「政黨支持度民進黨33.4%、國民黨18.6%、民眾黨9.5%，（綠33.4 >藍白 28.1）」。

▼美麗島電子報二月民調，總統施政滿意度、政黨支持度。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，點圖放大）

黃暐瀚表示，而震傳媒民調則指出，「賴總統滿意度51.1%、不滿意33%」、「民進黨34.7%、國民黨21.8%、民眾黨12.5%，（綠34.7 >藍白 34.3）」。

黃暐瀚分析，總結兩份民調趨勢一致，第一、賴總統滿意度約五成左右，不滿意度有上升趨勢。第二、民進黨政黨支持度目前第一，而且大於藍加白。

黃暐瀚強調，民調是一時一地，只能參考，不代表100%真實民意。誰是多數？誰是少數？投票見真章。

▼震傳媒二月民調，總統施政滿意度、政黨支持度。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，點圖放大）