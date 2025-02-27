選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委王世堅25日痛批，黨團總召柯建銘強勢介入召委選舉，還斥責有意參選的立委，並直接指定人選。柯建銘26日證實，有意參選的就是立委陳冠廷，但並非如王世堅所言，為了召委的事，他第一個就打給陳冠廷，卻被掛電話，「你爸（前立委陳明文）叫我好好指導你，你現在叫王世堅電我，當作我看不懂嗎？」

王世堅中常會前受訪表示，柯建銘不讓別人參選召委，而是指定人選，讓他覺得不可思議。據了解，王世堅所指有意參選的為陳冠廷，而被柯建銘指定的為立委沈伯洋。

柯建銘說，很多黨團內部的東西不適合到外面去說什麼，當黨團幹部是非常難為，為了開議，當然要清楚哪個委員在什麼委員會，召委也是一樣。

柯建銘指出，週一早上黨團三長開會，規劃開議，也要知道到底有沒有人要當召委，但到11點發現都沒人登記或連署完畢，晚上他再問黨團助理，一樣還是沒人，他很心急打電話找人，要協調人選出來 ，第一個就打給陳冠廷，因為他說過有意願，結果他態度很不以為然，講20秒就掛電話，又打第二次，一樣被掛電話，「何來有所謂我怒斥他？」

柯建銘表示，之前選罷法覆議案，陳冠廷說要出國，但他說不可以，要把行程排開，否則未到開除黨籍，王世堅也抗議，但民進黨團成立以來，凡重大議案一定開黨團會議，沒有到就是開除黨籍，所以他一直勸陳冠廷有行程一定要排開，他還盧了三四次。

柯建銘表示，現在召委的事情，他身為總召是低聲下氣，結果被掛電話，他有簽好連署書在黨團會議也不講話，這是可以協商的，何必偷襲呢？自己為了這件事是每個委員打電話去徵詢，結果新科立委痛斥他、王世堅也痛斥他，他不說太多，可是大家不要太超過。