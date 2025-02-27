　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委王世堅25日痛批，黨團總召柯建銘強勢介入召委選舉，還斥責有意參選的立委，並直接指定人選。柯建銘26日證實，有意參選的就是立委陳冠廷，但並非如王世堅所言，為了召委的事，他第一個就打給陳冠廷，卻被掛電話，「你爸（前立委陳明文）叫我好好指導你，你現在叫王世堅電我，當作我看不懂嗎？」

王世堅中常會前受訪表示，柯建銘不讓別人參選召委，而是指定人選，讓他覺得不可思議。據了解，王世堅所指有意參選的為陳冠廷，而被柯建銘指定的為立委沈伯洋。

柯建銘說，很多黨團內部的東西不適合到外面去說什麼，當黨團幹部是非常難為，為了開議，當然要清楚哪個委員在什麼委員會，召委也是一樣。

柯建銘指出，週一早上黨團三長開會，規劃開議，也要知道到底有沒有人要當召委，但到11點發現都沒人登記或連署完畢，晚上他再問黨團助理，一樣還是沒人，他很心急打電話找人，要協調人選出來 ，第一個就打給陳冠廷，因為他說過有意願，結果他態度很不以為然，講20秒就掛電話，又打第二次，一樣被掛電話，「何來有所謂我怒斥他？」

柯建銘表示，之前選罷法覆議案，陳冠廷說要出國，但他說不可以，要把行程排開，否則未到開除黨籍，王世堅也抗議，但民進黨團成立以來，凡重大議案一定開黨團會議，沒有到就是開除黨籍，所以他一直勸陳冠廷有行程一定要排開，他還盧了三四次。

柯建銘表示，現在召委的事情，他身為總召是低聲下氣，結果被掛電話，他有簽好連署書在黨團會議也不講話，這是可以協商的，何必偷襲呢？自己為了這件事是每個委員打電話去徵詢，結果新科立委痛斥他、王世堅也痛斥他，他不說太多，可是大家不要太超過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上次低！　中鋼配息來了
WBCQ沒國光獎金？蔡其昌已發500萬獎勵金 ！選手可獲12
快訊／今年首例腸病毒死亡！伊科11型發病至死亡僅8天
快訊／柯文哲現身！　囚車抵達北院
森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光
快訊／拖斷台澎電纜！中資貨輪船長遭羈押禁見
總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔
快訊／高雄規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍無預警軍演　卓榮泰：中共恣意鬧事行為應自制

急診鬧醫荒　卓榮泰指示衛福部：周延規劃心理維護、津貼補助

19立委罷免案可進二階連署　民團首批罷藍委「全壘打」

賴清德禁綠民代三親等助理　許智傑提案若聘用要揭露

非洲也有！罷免站點遍佈15國　王鴻薇酸：過兩天外太空也會出現

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

凌濤再爆林靜儀2張跑攤飲酒照　「醉了就聽不到急診哀號？」

總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔

賴清德禁綠三親等當助理「舅舅」卻任資政　羅智強：正人先正己

選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

解放軍無預警軍演　卓榮泰：中共恣意鬧事行為應自制

急診鬧醫荒　卓榮泰指示衛福部：周延規劃心理維護、津貼補助

19立委罷免案可進二階連署　民團首批罷藍委「全壘打」

賴清德禁綠民代三親等助理　許智傑提案若聘用要揭露

非洲也有！罷免站點遍佈15國　王鴻薇酸：過兩天外太空也會出現

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

凌濤再爆林靜儀2張跑攤飲酒照　「醉了就聽不到急診哀號？」

總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔

賴清德禁綠三親等當助理「舅舅」卻任資政　羅智強：正人先正己

選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

沿著捷運去買房！沿淡水信義線找　還有2字頭房價

哈瑪斯再移交4人質遺體！逾百巴勒斯坦囚犯獲釋　被群眾高舉歡呼

莊瑞雄進駐輔選2026台東大選　基層：陳瑩是適合縣長人選

解放軍無預警軍演　卓榮泰：中共恣意鬧事行為應自制

2共機「日本外海」上空飛行！　日首度確認GJ-2無人機出沒

莊陳仲敖「畫家級作品」曝！幸運骰子現身　網驚呼：被棒球耽誤

永豐棧「阿利海鮮」賣掉了　桃園開發商8.5億拿下

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

【哪裡狗累？】睡一半發現腳下柴柴失蹤！爸藏被窩裝傻XD

政治熱門新聞

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

賴清德令綠民代「公費助理禁聘三親等」　綠議員轟狗屁

綠疑新竹棒球場廢棄物產於60年代　市府打臉

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

影／中共突劃操演區射擊訓練　我海軍班超軍艦監控2共艦畫面曝

選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

快訊／總統府譴責中共劃操演區射擊訓練　賴清德第一時間下令應處

貓纜3／3漲價　台北市民凍漲

公務員不准有中國身分證　銓敘部：忠誠是基本要求

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

位置曝光！59架次共機艦出海擾台　無預警劃設共軍操演區

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

更多熱門

相關新聞

點出近期民調趨勢一致！　黃暐瀚：民進黨支持度大於「藍加白」

點出近期民調趨勢一致！　黃暐瀚：民進黨支持度大於「藍加白」

美麗島電子報、震傳媒近日皆公布最新關於「總統賴清德滿意度、政黨支持度」民調，對此，媒體人黃暐瀚今（27日）分析數據，他指出，兩份民調趨勢一致，第一、賴總統滿意度約五成左右，不滿意度有上升趨勢。第二、民進黨政黨支持度目前第一，而且大於藍加白，但民調只能參考，不代表100%真實民意，還是投票見真章。

民進黨主張廢《壯促法》　羅智強諷：當初還歡欣鼓舞慶祝法案通過

民進黨主張廢《壯促法》　羅智強諷：當初還歡欣鼓舞慶祝法案通過

藍酸賴本末倒置：找街友就可盜領

藍酸賴本末倒置：找街友就可盜領

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

綠公費助理禁三親等　朱諷賴：針對高雄某立委

綠公費助理禁三親等　朱諷賴：針對高雄某立委

關鍵字：

民進黨柯建銘王世堅黨團

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面