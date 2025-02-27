9罷免案未達連署提議門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」

▲藍營青年軍發動罷免綠委。（圖／攝影中心）



記者杜冠霖／台北報導

全國大罷免潮延燒，罷免團體趕在新制上路前首批送交的第一階段提議書，中選會已完成查對。根據查對結果，經審議後有19件立委罷免案可進入二階連署，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，另有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次機會補提，據了解，清一色為綠委罷免案。

民團罷免開跑第一天、2月3日首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，已審核通過，可進入二階連署，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及目前停職中的新竹市長高虹安。還有2件市縣議員罷免案成案，為民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

另外，審核後，有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次補提機會，據了解，就包含綠委吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩。

中選會表示，罷免案依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提則以1次為限。