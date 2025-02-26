暨大等4大學首推SCoT無疆界大學　學生跨校跨域跨學習無阻礙

▲暨大等四大學首創「SCoT無疆界大學」專長特色課程。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為應對全球永續發展的挑戰，宜蘭大學、臺北市立大學、臺北藝術大學、暨南國際大學等四所大學合作，在113學年第一學期推出全新跨校課程—SCoT無疆界大學課程，分別負責「農業淨零與農業旅遊」、永續的都市發展、藝術永續等主題，培養學生對永續發展的實踐與創新思維。

負責壓軸課程的暨大表示，該校安排該學期SCoT課程的總結，應用綠色大學與國家風景區的特色，除讓學生們在戶外探索教育園區進行各項團隊合作與問題解決的活動，並前往附近的日月潭月牙灣進行SUP（立式划水板）與獨木舟的實務操作，挑戰自己在水域運動中的協調與應變能力，不僅考驗體能，更強化跨學科合作與整合知識的能力，讓來自藝術、教育、農業等不同學科背景的學生，都能在共同的學習過程中實踐永續發展的理念，並深入理解跨校合作的價值。

在成果發表會中，暨大張之怡與北藝大許博倫以「搶救地球大作戰」為主題，用薩克斯風與暨大校園的蟲鳴鳥叫進行音樂創作；暨大劉峻羽與宜大潘紫妤以AI繪圖進行「線食搶GO」桌遊卡牌設計，並融入食品營養的專業，設計與食安相關主題的桌遊設計；北市大劉亭妤與暨大劉珊榕以「阿昨與阿明」為題，用「昨天」代表過去的環境的破壞，以及「明天」代表綠色城市的永續議題，從城市規劃與園藝設計的專業，進行環境藝術品創作。

暨大林昱岑與北藝大陳昀希則以拍攝「五股哥吉拉」影片為主題，結合都市計畫與綠建築專業，以詼諧方式呈現未來建築的永續策略；最後由宜大林昶伸與暨大林映學以「環保綠盒」為主題，進行3D打樣的環保餐盒設計。

暨大校長武東星表示，SCoT無疆界大學課程是首次將理念具體化為實際操作，不僅體現在學術層面的創新，更在於跨校合作模式的嚐試性探索：四所大學將各自的專業領域優勢與資源共享，開創多元學習平台，為學生提供更豐富的學習體驗，也強化在各領域中的專業能力、深化對永續發展的理解與實踐。