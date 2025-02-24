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暨大攜手世界展望會推動「籃海計畫」　彰投偏鄉4隊青少年熱血競技

▲暨大攜手世界展望會推動「籃海計畫」，翻轉青少年人生。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大攜手世界展望會推動「籃海計畫」，翻轉青少年人生。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣世界展望會「籃海計畫」年度期中交流賽於2月4日在國立暨南國際大學舉行，共有來自南投、彰化兩縣的四支球隊80名青少年選手參與，希望藉此作為年輕學生競技交流的平台，也是學習團隊合作、培養堅韌意志的重要機會。

本次籃海計畫中部年度期中友誼賽，參賽隊伍包含彰化曼巴、霧社鷹、信義夢幻及山城衝鋒槍隊；世界展望會副會長蕭文榮、區處長胡婉雯、南投縣教育處副處長吳美玲、原民處科長歐志鵬、國立暨南國際大學副校長曾永平，以及顯恩慈善基金會董事長廖楓、執行長陳嫦玫等人共同出席開幕典禮，見證青少年運動的熱血時刻。

▲暨大攜手世界展望會推動「籃海計畫」，翻轉青少年人生。（圖／國立暨南國際大學提供）

台灣世界展望會副會長蕭文榮表示，籃海計畫不只是訓練籃球技能，更強調品德教育、團隊榮譽感與學業表現，讓孩子們能夠在競技場上與人生道路上都展現自信與成就，體現運動翻轉生命的精神。

暨大表示，該校長期關注體育教育發展，並以「特色運動」作為學校重要發展方向之一，擁有船艇、射箭、女子壘球、空手道與高爾夫等優秀運動隊伍，並鼓勵學生透過體育活動鍛鍊自我、提升團隊精神；今年適逢暨大設立30週年，學校不僅在學術發展上卓然有成，也積極透過運動與地方連結，推動健康促進與學習成長，尤其為南投在地的年輕學生提供更多元的發展機會。

暨大副校長曾永平指出，該校未來將與世界展望會、地方政府及各界資源合作，讓體育成為翻轉生命的關鍵力量，並透過各項專業學程與學習機會，幫助年輕學生找到適合自己的發展方向，共同邁向更美好的未來。

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