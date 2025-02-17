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暨大櫻花季至3／2止　邀51所高中簽訂櫻花聯盟共推高教地方合作

▲暨大與51所高中簽訂櫻花聯盟，共同推動高教與地方發展。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大與51所高中簽訂櫻花聯盟，共同推動高教與地方發展。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學櫻花季活動每年吸引20萬遊客，目前持續進行中，日前也與全台51所高中簽訂締結「櫻花聯盟」，促進教育資源共享。

暨大表示，該校連續八年名列全球前50大綠色永續大學，今年為期一個月的櫻花季，主題圍繞ESG永續發展理念，透過校際合作、產學聯結及國際交流，為學生提供更多學習及發展的機會，並進一步推動教育品質的提升；為爭取優秀學生來校就讀，暨大在櫻花季記者會活動中邀請51所高中校長與主任，共同於櫻花樹下簽訂盟約，加深高中端對暨大的印象，鼓勵學生選擇暨大繼續深造，並進一步促進教育資源共享與校際合作。

▲暨大與51所高中簽訂櫻花聯盟，共同推動高教與地方發展。（圖／國立暨南國際大學提供）

來自全台各地高中的校長與主任們在活動中，也親手種植象徵未來教育發展的櫻花樹，意謂高等教育與地方發展攜手併行；暨大同時安排品茗活動，由專業茶師為與會來賓呈現茶道的精髓，感受台灣茶文化的悠久傳統與當代韻味。

▲暨大與51所高中簽訂櫻花聯盟，共同推動高教與地方發展。（圖／國立暨南國際大學提供）

彰化女中校長陳香妘表示，暨大有國道6號交通便捷，而且暨大近年來開設「護理學系」、「護理系原住民專班」、「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民專班」，並開辦全國首創的「智慧暨永續農業專班」，結合AI科技與淨零碳排理念，畢業後即可投入智慧農業發展，成為新世代的科技青農。

台中忠明高中校長鄭東昇表示，去年共有18位同學就讀暨大，暨大近年來善盡大學社會責任，以「在地實踐與國際思維」作為定位，除了發展特色學科與創新學程，也透過櫻花季的活動打響ESG與永續的知名度。

暨大提醒，「2025暨大櫻花季」即日起至3月2日，校園內超過3000棵八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等，搭配群山環繞形成純淨的櫻花仙境，今年更首次推出「電動滑板車賞櫻體驗」，並提供150公頃寬闊開放式空間，讓遊客可自由漫步於櫻花林間，保持適當社交距離，減少感染流感或其他呼吸道疾病的風險，安心享受春天的浪漫氛圍。

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