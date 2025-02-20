高齡化+少子女化衝擊　暨大推畢業生投身醫護長照享52萬補助

▲暨大武東星校長與護理學系學生體驗智慧護理教室。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著臺灣高齡化社會和少子女化的加劇，醫療與長照機構面臨人力短缺問題，國立暨南國際大學作為中部唯一擁有護理暨健康福祉學院的國立大學，為解決此問題，針對該校護理與長照學系畢業生加入醫護行列後，提供每人最高52萬元補助，希望提高護理學系的吸引力，也有助於緩解醫療人力不足的問題。

暨大護理暨健康福祉學院院長陳建良表示，在少子化影響下，投入護理工作的年輕人減少，使醫院與長照機構人手吃緊，偏鄉與原住民族群聚居地區，醫護人員更是嚴重不足；該校除扮演平衡區域醫療資源的關鍵角色，也肩負培養原住民學生成為醫護專業人才的重責，因此與多家中部醫療機構緊密合作，提供學生在地化的臨床實習機會，深入社區、理解當地醫療需求，並在畢業後順利銜接職場。

▲暨大全新設置智慧解剖教室，提供VR虛擬人體實境系統供學生使用。

暨大表示，除護理與長照學系畢業生投身醫護工作會給予優厚補助，學生在學期間還能享有每月8000元的早鳥就業津貼，以及每月5000元的實習補助，畢業後簽約則可額外獲得8至10萬元不等的獎金，更針對原住民學生提供友善的學習環境與專屬獎助學金，鼓勵原住民學子接受完整的護理教育，進而回到部落服務，提升原鄉醫療品質。

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談及當前的護理人力困境，暨大護理學系主任張素嫻表示，臺灣的醫療體系正面臨前所未有的挑戰，特別是在偏鄉與原住民地區，護理人力的缺乏更加嚴峻，希望透過高品質的護理教育，培養出具備專業技能與人文關懷的護理人才，不僅能投入醫療體系，更能回到家鄉服務，成為守護地方健康的關鍵力量。