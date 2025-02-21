暨大偕農村水保署執行綠色計畫　助彰投雲嘉打造高齡友善社區

▲暨大護理學院攜手農村水保署，推動農村綠色照顧有成。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院與農村水保署南投分署攜手合作，於113年度成功推動「彰投雲嘉農村社區綠色照顧計畫」，發展各具在地特色的高齡照顧模式，同時為高齡化社會提供一套創新的服務模式，奠定農村社區永續發展基石。

暨大表示，本次計畫善用農村傳統文化特色、在地食材、農村再生的建設基礎，以「綠場域」、「綠飲食」、「綠療育」及「綠陪伴」四大策略為核心，協助彰、投、雲、嘉四縣市共52個農村社區，涵蓋高齡友善場域設計、營養共餐服務推廣、園藝療育課程開發等服務，提升農村長者的身心健康，將社區菜園變身長輩健身場所、帶長輩進國小變身食農教育老師，以及定期健康追蹤與關懷服務，針對長者的多元需求進行全面性支持。

計畫成果包括完成20處高齡友善場域建置，推出農村TABATA運動（修改日本運動專家田畑泉 Izumi Tabata所提出的高強度間歇運動）與長者功能評估ICOPE指標結合課程，並參與2024台北國際照顧博覽會，獲得國內外關注；計畫主持人暨護理學院助理教授梁鎧麟表示，綠色照顧不僅補足現行長照資源的不足，更提供健康長輩預防失能的新選擇，是結合政策、學術與社區力量的成功案例，展現在地行動對應高齡化社會的可能性。

暨大校長武東星指出，南投、雲林、嘉義是我國高齡人口比例最高的前五名縣市，又多屬農村地區，面臨青年人口外移與高齡化的雙重衝擊；該校轉移過去在大埔里地區協力社區發展高齡照顧模式的經驗，攜手農村水保署南投分署的綠色照顧政策，共同為農村社區的高齡創新照顧模式努力，期望以具永續發展的社區服務模式，為台灣迎接高齡社會注入更多活力。