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南投縣產官學攜手打造星空產業鏈　4條星空遊程吸星泰遊客

▲南投縣政府攜手暨大，拓展星空遊程爭取深度體驗客群。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府攜手暨大，拓展星空遊程爭取深度體驗客群。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為觀光大縣，長期來，縣政府與觀光業者除合力開闢觀光資源及引客縣府於113年與國立暨南國際大學、入境及國旅旅行社合作，開發4條「星空旅遊」遊程，自11月底至12月初陸續出團，吸引新加坡2團、泰國1團及2團國旅遊客，累計191人次到訪。

縣府指出，2019年成功爭取成立目前仍為台灣唯一獲國際認證的「合歡山暗空公園」，接續辦理光害品質量測、星空友善店家輔導及星空導覽培訓等基礎工作，去年起積極與產學界合作，透過觀光資源盤點、國內外觀星旅遊分析，拓展該縣星空旅遊遊程。

▲南投縣政府攜手暨大，拓展星空遊程爭取深度體驗客群。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華表示，南投星空旅遊也融入環境永續的重要概念，4條遊程涵括日月潭觀光軸、玉山溫泉軸、茶香工藝軸及合歡星空軸；暨大學副教授曾喜鵬指出，南投觀星旅遊的發展策略，將分為特定觀星及附加觀星兩個市場，今年先以附加觀星的模式來規劃遊程，輔導旅宿業者增加觀星服務設計，優先選擇與杉林溪、清境、日月潭在地旅宿業者合作，安排觀星體驗遊程豐富夜間活動內容，進而延長遊客的停宿時間，增加餐飲與住宿消費。

▲南投縣政府攜手暨大，拓展星空遊程爭取深度體驗客群。（圖／南投縣政府提供）

相關星空旅遊設計遊程，除以觀星為主題，也結合南投本身的豐富資源，安排茶葉體驗、巧克力DIY、採果等體驗，配合星空遊程，還特別製作星空伴手禮，以實用野餐盒的概念製作，內有星空野餐墊、迷你望遠鏡、玻璃杯、可可茶及日月潭奶茶、南投精選咖啡濾掛包，提供業者選擇作為入境旅客到訪南投的伴手禮。

縣府觀光處強調，將持續落實與國際暗天協會的承諾，做好各項光害防制，希望逐步發展出星空產業鏈，健全產業的永續轉型及觀星輔導，經由產官學緊密合作，共同發展潛力十足的觀星旅遊市場。

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