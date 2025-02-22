全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

記者葉睿涵／編譯

日本鹿兒島一間全家超商去年遭遇劫匪持刀搶劫，所幸24歲店員松原陸空史冷靜應對，不止未做無謂反抗，還在劫匪打劫時主動詢問「需要袋子嗎」，讓歹徒放鬆警惕，最後趁對方不注意時成功將其制伏，而在近日被當地政府表揚與頒發感謝狀。

綜合日媒報導，2024年12月22日清晨，24歲店員松原陸空史獨自在鹿兒島全家便利商店的上之園町店值班時，突然有一名持刀男子闖入店內，威脅松原交出所有現金。

面對突如其來的危險，松原表現得相當鎮定。他首先詢問對方「你是強盜嗎」，並在獲得肯定答案後，冷靜地將歹徒領到收銀台位置，並按對方要求拿出20萬日圓（約新台幣4.4萬元）。

松原注意到歹徒沒有攜帶袋子，於是主動詢問，「您需要袋子嗎？」這一體貼的舉動讓歹徒放鬆了警惕，而松原趁著對方分心之際，果斷出手將其制伏，並迅速報警，最終成功將歹徒繩之以法。

為了表彰松原先生的英勇行為，鹿兒島縣中央警察署最近特別舉行了頒獎儀式，讚揚松原冷靜與機智的舉動，表示他不僅保障了自身安全，也避免了店內財物的損失。不過，當局提醒民眾，貿然與歹徒搏鬥可能會導致自己受傷，呼籲民眾遇到危險時仍應以保證自身安全為主，並在條件允許的情況下報案。