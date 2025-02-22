日本滑雪場纜車突停駛！77人暴風雪中受困高空2hrs　3人失溫急送醫

▲日本一座滑雪場發生纜車故障事故，導致77人受困高空，3人因失溫送醫。非新聞事發地。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本長野縣一座滑雪場22日上午發生纜車突然停駛事故，造成77名滑雪者受困高空之中，部分遊客甚至等了2小時才終於獲救，並導致3人因體溫過低被送院治療。目前，在滑雪場巡邏隊和救援人員的努力之下，所有受困者都已安全獲救，而警方也正在調查纜車停止運作的原因。

據NHK報導，這起事件發生在長野縣下高井郡山之內町的燒額山滑雪場。警方與消防部門表示，當地時間上午10點左右，滑雪場長約992公尺的2號高速纜車因不明原因突然停止運行，導致77名乘客被困在纜車上。事發當時，相關區域正遭遇暴風雪，氣溫極低，於是滑雪場巡邏隊迅速向消防局報告狀況，並表示有人出現體溫過低症狀，情況緊急。

與此同時，滑雪場巡邏隊也緊急展開救援，使用專用設備將49名乘客轉移至地面。纜車系統在中午12時20分恢復運行，其餘28名乘客才得以在終點站下車，回到地面，結束長達數小時的受困狀況。消防部門表示，有3名乘客疑因長時間暴露在低溫環境中而出現失溫症狀。目前，這幾人都已被送往醫院治療，所幸他們的意識清醒，能夠自行行走。

目前，警方正對纜車突然停駛的原因展開詳細調查，並檢視滑雪場的安全管理措施。由於事發時天氣惡劣，因此當局仍需進一步確認是不是氣候影響了設備運作。相關單位將持續監測纜車設備，以確保遊客安全，並防止類似事故再次發生。