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南韓掀「反中情緒」！首爾明洞遊客驟減　台灣人跟著受害：別講中文

▲▼南韓民眾在首爾明洞遊行，呼籲中國嚴懲虐貓行徑。（圖／達志影像）

▲南韓民眾在首爾明洞遊行，呼籲中國嚴懲虐貓行徑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國近年來不斷強調「戰狼外交」，且不斷透過東北工程扭曲高句麗歷史，宣稱辛奇（韓式泡菜，김치）、韓服源自中國，加深南韓民眾對於中國人的厭惡，執政黨更宣稱中國介入南韓選舉。就有首爾明洞的店員透露，他用中文進行解說時遭到攻擊；也有少女表示，母親告誡在外千萬別說中文。

根據韓媒《國民日報》，在首爾市中區明洞經營雜貨店的45歲朴姓民眾經歷一件離譜的怪事。明洞本來就吸引大批中國觀光客造訪，因此街頭上充斥著中文廣告招牌，豈料某名男性以髒話辱罵朴某，「難道明洞也被中國併吞了嗎？老闆是中國人嗎？」

一名在明洞附近的化妝品賣場工作的中國籍店員張某（32歲）則於20日表示，「為了進行促銷活動，我用中文向觀光客搭話，豈料一名路過的男性卻突然罵我髒話，『給我滾回中國！』」

▲▼尹錫悅支持者手持南韓與美國國旗，始終深信選舉結果遭到北韓聯守在野黨駭入偽造，在首爾西部法院前集會，遭警方驅離解散。（圖／達志影像）

▲尹錫悅支持者手持南韓與美國國旗，始終深信選舉結果遭到北韓攜手在野黨駭入偽造，在首爾西部法院前集會，遭警方驅離解散。（圖／達志影像）

自從去年12月南韓總統尹錫悅因為緊急發布戒嚴而遭國會通過彈劾停職後，激化南韓兩黨政治鬥爭，尹錫悅宣稱北韓（朝鮮）介入選舉才是他發布戒嚴的主因，而尹錫悅的支持者們更在造勢集會、YouTube、其他社群平台上宣稱中國試圖透過介入選舉來掌握南韓，參加反對彈劾集會的民眾更喊著「滅共」，煽動南韓當地的反中情緒。

首爾市中區明洞、永登浦區大林洞、廣津區紫陽洞聚集相當多的中國，這些擁有中國背景的居民、商家相當擔憂南韓當地的「反中情緒」。報導指出，明洞的中國觀光客正明顯減少，且中文廣告招牌也開始大量消失，南韓網紅更在中國駐韓大使館前跳舞拍片，手持寫著「管好你們自己的國家，不要干涉內政」的招牌。

韓國漢城華僑小學座落在中國駐韓大使館旁，該校的教師最近向學生加強宣導，呼籲學生們注意南韓當地掀起攻擊華裔外國人的現象。11歲中國籍學生陳某放學時表示，「透過社群平台，我才知道『太極旗集會』、『滅共』等單字是對於中國的攻擊。父母要求我，在外面說話的時候儘量使用韓語。」

▲▼南韓因新冠疫情影響大規模編列預算救經濟，增加國家負債，圖為去年底首爾明洞。（圖／達志影像）

▲南韓首爾明洞。（資料照／達志影像）

另一名跟著放學的台灣籍（中華民國國籍）的11歲學生李某則表示，「我的爸媽也對我這樣說！（在外千萬別講中文）」

在首爾大林洞經營通訊行的55歲鄭姓民眾透露，「YouTube上面的影片提到中國人介入（南韓）選舉的部分，我很擔心在當地的朋友是否會遭到攻擊」。

在紫陽洞經營旅行社的民眾則表示，「隨著南韓當地支持彈劾、反對彈劾等兩派民眾的集會遊行激化對立，有人很擔心南韓是不是快爆發內戰了！也因為氣氛詭譎，導致觀光客開始恐懼來南韓旅遊，使得觀光客人數大幅減少。」

一名擁有台灣籍的建國大學學生表示，「已經實際體驗到南韓當地確實掀起對中華圈的反感程度！所以我在地鐵，都會盡量保持安靜，或是只用韓語說話。」

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