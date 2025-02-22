日本米鶴酒造用台灣優質米釀全新清酒「花蓮米釀清酒」

▲▼以花蓮縣產的優質白米為原料，結合米鶴酒造超過300年歷史的釀酒工藝，成功開發全新跨國合作商品—花蓮米釀清酒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與日本山形縣高畠町攜手，以花蓮縣產的優質白米為原料，結合日本當地米鶴酒造超過300年歷史的釀酒工藝，成功開發全新跨國合作商品—花蓮米釀清酒。日本山形縣高畠町町長高梨忠博21日率團前往花蓮縣政府會見花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊，介紹該商品以及高畠町與花蓮建立更深厚的情誼，為0403大地震後的花蓮振興注入新的契機。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次的農業合作，讓花蓮優質稻米與日本傳統釀酒技術結合，打造出台日合作的美好成果，感謝米鶴酒造的精湛技藝，以及所有參與推動計畫的夥伴們。徐縣長補充，高畠町擁有豐富的農產資源，而花蓮同樣擁有優質農產及多樣化的觀光資源，包括世界級的海洋深層水、原住民文化及壯麗的山海景觀，期待未來雙方能透過更多實質合作，推動農業與觀光發展，讓兩地鄉親共享繁榮。

▲▼日本山形縣高畠町町長高梨忠博率團會見花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊介紹商品。

日本山形縣高畠町為推廣當地觀光，特別委託台灣捷爾東事業開發股份有限公司整合台日兩地資源，透過農產品合作開發新商品，以農業推動台日文化交流。本次計畫選用花蓮優質白米，輸出至高畠町的米鶴酒造進行釀造，結合日本百年清酒技術，打造獨具特色的日本酒。

本次計畫不僅促進台日農業合作，也蘊含深遠的文化意義。米鶴酒造的品牌設計理念來自「稻穗彎曲如鶴」，象徵對稻米的感恩之情，而本次商品的酒標設計印有「倒福」字樣，代表從日本東北傳遞至台灣的祝福與感謝之情，呼應「飲水思源」與「鶴的報恩」的精神，展現雙方的深厚情誼。

為慶祝新品上市，台灣捷爾東事業開發股份有限公司將於2025年2月22日在One&Co Taipei舉辦品酒座談會，預計邀請30位台灣民眾共襄盛舉。而日本山形縣高畠町也特別在活動前一天，由高畠町長攜隊來訪花蓮，與花蓮縣政府共同交流，進一步深化台日合作關係。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯提到，本次合作不僅推廣花蓮優質白米，更讓世界看見花蓮農業的潛力與價值。未來，農業處將持續深化國際合作，透過農產品與觀光的雙向推動，讓花蓮的優質物產躍上國際舞台，吸引更多國際旅客與市場關注。

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