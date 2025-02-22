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日本山口縣觀光物產推廣會魅力登台　黃偉哲盼透過交流深化雙方情誼

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，市長黃偉哲與山口縣知事村岡嗣政、參議院議員北村經夫、山口縣副議長島田教明、宇部市市長篠﨑圭二、防府市議長安村政治及防府市商工會議所會頭羽嶋秀一聯袂出席，為這場宣傳活動揭開序幕。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示， 台南市與山口縣自2023年締盟以來，雙方交流頻繁，去年台灣燈會時，感謝山口縣村岡知事與島田副議長專程來台支持，而去年出訪山口縣時，也受到村岡知事、島田副議長等當地友人熱情接待，充分展現雙方深厚的友誼。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，山口縣美味的美食及漂亮的風景，他本人皆親自見證過，不論觀光或美食都非常推薦，也邀請市民朋友一起來認識山口縣，有機會更一定要造訪當地體驗山口縣的美好。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山口縣知事村岡嗣政表示，非常感謝台南舉辦了這場盛大的物產推廣會，進一步促進了彼此的交流，也歡迎大家來山口縣。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日本山口縣位於日本本州最西部，人口約141萬人，縣內產業種類多元豐富，自明治維新以來，培育了許多重要的政治人物，包括日本前首相安倍晉三。此外，該縣擁有豐富的自然景觀與深厚的歷史文化，每年皆吸引許多國內外遊客前往觀光，於2023年與台南正式締盟成為友誼城市。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在今天的物產推廣活動中，山口縣特地準備了當地出產的果汁、地酒、綠茶供參加民眾免費試飲，山口縣的觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」本尊也現身會場跟大家互動，此外更介紹了山口縣重要的觀光景點，並設計了VR自行車體驗，讓參加者模擬在山口的絕景風光中騎車漫遊。

▲台南的友誼市－日本山口縣，22日於台南家樂福新仁店舉辦山口縣觀光物產推廣會，為這場宣傳活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動邀請眾多賓客共襄盛舉，包括行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、市議員沈震東、知名餐飲集團董事長李日東及台南市中小企業婦女協會會長楊富涵也一同到場見證台灣與日本友好關係。

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