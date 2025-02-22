日本2高中生遭誘拐至緬甸詐騙！曝「殘忍電擊」內幕　獵人頭男落網

▲緬甸東部、位處泰緬邊境的妙瓦底，當地存在電信詐騙園區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

緬甸妙瓦底位處泰緬邊界，當地有大量華裔在此組織集團進行詐騙，誘拐並威脅來自台灣、中國、香港，甚至是日本的民眾加入「電信詐騙」犯罪。最近，泰國警方逮捕涉案的29歲日籍男性，疑似負責騙取日本人來工作，2名日本高中生因此受騙，其中一人獲救後透露，他曾被電擊逼迫加入詐欺犯罪。

根據日媒《朝日電視台》，隨著近來陸續有日籍民眾參與泰緬詐騙園區犯罪，且有日本民眾受害，因此日媒開始關注此一議題。最近有2名16歲與17歲的日本男性高中生遭誘騙前往泰緬詐騙園區工作，兩人分別來自愛知縣與宮城縣，直到今年1月和2月才成功獲救、平安返回日本。

▲日本29歲男性藤沼登夢，涉嫌誘拐17歲高中生前往緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自YouTube）

根據《日本放送協會》，來自日本愛知縣的16歲男高中生加入某一網路聊天群組，去年11月，與他結識的某人向他建議，能夠以特殊技能前往海外賺錢謀生，於是他才在警方不知情的情況下，加入所謂的「暗黑打工」，並於隔月搭機前往緬甸的詐騙園區工作。

關係人士指出，該名高中生於今年2月某天深夜，透過通訊軟體向位在日本的家人們發送求救訊息，「我現在人在緬甸」、「救救我」，同時還傳送GPS定位，顯示其人就在緬甸的詐騙集團據點，於是該名高中生的家屬便緊急向泰國大使館求救，不久後該名高中生平安獲釋。

泰緬邊境隔著一條河，而高中生乘著小船入境泰國，獲得泰國當局保護。據稱，詐騙集團開出放人條件，要求該名高中生必須賺取100萬日圓，且餐費必須從賺取的報酬中扣除。

事後，該名16歲高中生接受《朝日電視台》採訪，透露他受騙前往緬甸詐騙園區的細節。他表示，在緬甸時被強制要求冒稱警察身分進行電信詐騙，且現場還有其他8名日本人在做相同的工作，「儘管詐騙成功能夠獲得報酬，但只要拒絕從事詐騙，就會遭到電擊，我的腳也曾被他們電擊過一次。」

另一名受害者，則是來自宮城縣的17歲高中生。該名高中生透過線上遊戲認識29歲日籍男性藤沼登夢，今年1月被誘拐至緬甸東部妙瓦底電信詐騙園區，當時藤沼不斷推薦高中生前往泰國旅行，還願意贈送飛往泰國的機票，並表示會親自照料食衣住行。

17歲高中生受訪透露，他被騙往緬甸妙瓦底詐騙園區後，被要求以日本境內高齡族群比例最高的2個都道府縣為詐騙目標，以日語撥打詐騙電話。泰國當局指出，目前在緬甸詐騙園區的日本人約有數十至100名。

相關援助團體則表示，若成功將一名日本人騙至緬甸從事詐騙，能夠獲取5000美元的報酬，「詐騙集團需要日本人，且台灣人與日本人比較聰明，受到詐騙集團喜愛，因為可以減少培訓時間。」

報導指出，29歲日籍男性藤沼登夢疑似來自埼玉縣，他主要負責騙取、誘拐更多日本人前往緬甸詐騙園區工作，1月13日從緬甸仰光搭機抵達泰國曼谷時，被泰國警方識破、成功逮捕。至於該名受騙的17歲高中生，則是向日本大使館求救，最終獲得泰國警方保護，1月17日平安返回日本。

藤沼登夢的家屬受訪時表示，談及藤沼最近以來的變化，「他原本考取證照，認真從事電氣工程的相關工作。沒想到去年夏天見面時，他卻表示，『今年會前往國外工作，和車子有關』。」

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