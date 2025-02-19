幕後／大罷免熱戰一階連署拚速度　35藍委罷免案估「至少17成案」

▲多名立委罷免案成案。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨（18日）公布選罷法相關修法，並於3日後生效。對應現今大罷免潮，意即（20日）起，提出之罷免案將適用新制，簽署罷免提議與連署都必須附上身分證影本。預計接下來罷免提案數將銳減，據掌握，知情人士原評估約10個藍委選區成案，盤點選區結構及二階段連署意向書數量後，現預計有17選區將進入最終階段罷免投票，其中就包含最指標的北市3名藍委：徐巧芯、王鴻薇、李彥秀。

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法則因國民黨團憂心遇到釋憲，要求暫緩送出，直到春節前才函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本。

但考量行政院提覆議、總統公告等時程，相關修法等到2月20日才生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而國民黨「以罷制罷」因起步較晚，若在20日後才提出，將適用新制，簽署罷免提議與連署都必須附上身分證影本。反之，20日前提出之罷免案，其提議、連署、投票3階段均適用舊法。

中選會表示，截至昨下午5時止，共收到57案罷免案送件，其中53案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同一人；此外，1案是直轄市或縣市長罷免案，3案是直轄市或縣市議員罷免案。

國民黨共有35名立委第一階段罷免連署送中選會，基隆林沛祥；北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐，竹縣徐欣瑩、林思銘；苗栗邱鎮軍；台中顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣；南投馬文君、游顥；雲林丁學忠；花蓮傅崐萁；台東黃建賓。另有屬泛藍陣營的無黨籍立委陳超明。

綠委部分，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；宜蘭陳俊宇；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；高雄許智傑、黃捷；嘉市王美惠；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩。

而隨著依循舊制的大罷免潮一階段即將落幕，由於二階段連署需在60日內蒐集原選舉區選舉人總數10%以上的數量，難度相當高，原本評估約8至10個選區順利成案。但據知情人士透露，一階段送件後，多數罷團並未休息，而是開始蒐集二階連署意向書，確認願意連署的民眾數量，若從選區結構及意向書數量分析，藍委罷免案成案數預估達17案，甚至上看20案，將進入最終投票環節。