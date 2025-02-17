國防部：中共形塑台海問題內政化假象　悖離國際法與兩岸現實

▲國防部發言人孫立方少將。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對共軍近日以美、加等國船艦航經台海為由，執行「聯合戰備警巡」，國防部17日表示，台灣海峽絕非中國主權範圍，友盟國家在台海自由航行，正是以具體行動，凸顯台灣海峽法律地位，「中共意圖形塑『台海問題內政化』的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全」。

國防部表示，台灣海峽絕非中國主權範圍。友盟國家在台海自由航行，正是以具體行動，凸顯台灣海峽法律地位；共軍藉各項軍事行動，威懾台灣及周邊國家，窮兵黷武的心態，則適足證明中共才是當前台海和平穩定唯一、且最大的威脅。

國防部指出，中華民國為主權獨立國家，係公認的客觀事實。中共惡意扭曲我法律定位，片面頒布相關「法令」，意圖形塑「台海問題內政化」的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全。

國防部指出，台海和平穩定不只涉及台灣，更是全球自由民主國家共同關切的議題。共軍任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對全球安全造成實質威脅、破壞和平穩定，坐實「中國威脅論」、「麻煩製造者」惡名。

國防部強調，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力；運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海、空域動態，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國防安全。