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南非政府再施壓台遷館　當地智庫列三理由批：廉價且愚蠢的決定

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

南非政府近期再次迫我國遷館，並要求於3月底前遷出首都普利托利亞，更企圖將我國代表處降級更名為貿易辦事處，引發國際關注。南非媒體《Daily Maverick》亦刊登南非智庫「布倫特赫斯特基金會」（Brenthurst Foundation）主任米爾斯（Greg Mills）與研究主任哈特利（Ray Hartley）評論，列舉強迫台灣遷館不符合南非利益的三大理由，並批評南非政府強迫台灣關閉在普利托利亞的代表處是「廉價且愚蠢的決定」。
 
南非政府近期再次致函要求台灣於3月底前關閉位於南非首都普利托利亞的辦事處，並搬遷至約翰內斯堡，更進一步要求我駐處降級更名為「貿易辦事處」。《Daily Maverick》刊出南非智庫「布倫特赫斯特基金會」主任米爾斯與研究主任哈特利合撰，以《為何強迫台灣遷離普利托利亞不符合南非利益》為題的專文，點出南非政府在美國川普政府上任之際再次向台灣施壓，恐加劇國際關係的緊張。文中提出三大理由，說明南非此舉並非明智之舉。

米爾斯提出，第一個理由，是南非與中國的「價值觀分歧」。儘管中國為世界第二大經濟體，但其核心價值與南非憲法標舉的理念相去甚遠，南非與習近平治下的中國在「法治、新聞自由和憲政主義」等價值觀上大相徑庭，中國不若台灣和南非擁有多黨民主，是一黨專政國家。文中也引用華府人權組織「自由之家」的觀點，批評中國試圖改變國際秩序，並「摧毀民主標準、普世人權價值與言論自由原則」。
 
米爾斯續指，第二個理由，是迫台遷館將威脅南非的長遠利益，台灣對南非的投資與經濟利益不容忽視，目前約有 450 家台灣企業在南非雇用了約 4 萬名員工，且許多工廠設在小城鎮，支撐著當地的經濟。此外，相較於南非對中貿易逆差，南非和台灣間貿易順差為 2:1，顯示南非從與台灣的經濟關係中獲益。

米爾斯表示，第三個理由，是台灣由創業家主導的經濟成長模式，相較中國以共產黨的利益為首位、國家主導的經濟模式，而後者「在非洲已經徹底失敗」。米爾斯指出，台灣的經濟成長模式充分反映台灣社會的民主、開放與創新性，他更強調，南非的經濟規模與台灣較接近，也不像中國具有足夠的規模或資源來支持國家驅動的經濟模式，因此台灣的經濟成長模式對南非具有強烈的啟發性。

米爾斯更以「台灣生產全球 90% 的最先進半導體」為例，指出台灣「儘管面臨中國巨大的壓力，在過去 75 年來，台灣仍變得更加強大」。由於中國投資環境惡化，許多台企正撤離中國，現在許多國家正在爭相吸引台灣投資，近年印度、越南及墨西哥成功吸引台灣企業前往設廠。米爾斯說，然而，南非政府的外交舉措，「恐怕無助於讓台灣企業將南非視為替代選項」。

南非的這項外交舉動牽動著國際間的關係與角力，米爾斯指出，Dirco 在美國川普政府剛上任後再次強迫台灣遷館，已讓南非迅速成為川普政府關注的對象，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）便在 X 發文指出「南非政府似乎正在無所不用其極疏遠美國和我們的盟友，他們將我們的台灣盟友趕出普利托利亞的時間表令人深感不安」。米爾斯更批評，中國已成為全球外交界最擅長施壓和咆哮的國家，南非政府強行關閉台灣代表處「不過是為了一個錯誤戰略目標，做出的廉價且愚蠢決定」。
 

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