國軍人力告急！　國防部出招了：放寬刺青、身高限制

▲示意圖，與本文無關。（圖／軍聞社）

文／CTWANT

近年來，國軍面臨人力吃緊的困境，根據立法院預算中心報告，志願役人數於去年6月底降至15萬人，創下自2018年以來的新低。其中，基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵短缺問題尤為嚴重。根據2025年度國防預算書，減少的「預算員額」全數來自基層軍士官，且選擇賠錢提前退伍的軍士人數在過去4年內增加了4倍之多。

為應對這一挑戰，國防部近日宣布多項新政策，旨在提升人力招募與留營意願。首先，國防部修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」，放寬提前退伍軍士官的再入營限制。根據新草案，只要依規定申請提前退伍並獲准者，離營滿一年後即可重新參加入營甄選。此舉旨在吸引曾服役的熟手重返部隊，迅速填補基層軍士官的空缺。

此外，國防部也調整了「志願士兵選訓規定」，放寬身高限制至150公分以上，並取消性別區別及上限限制。同時，修正刺青限制，使其與現行志願士兵規範一致。這些措施旨在擴大招募範圍，吸引更多有志青年投身軍旅。

國防部強調，上述政策是提升人力的一環，目前正從「減少人力流失」、「提高留營意願」及「提升招募成效」三個面向著手。根據國防部公開資料，國軍編現比自2020年的88.57%逐年下滑至2024年的78.6%，短短4年內減少近10%。

另根據2025年度國防預算書，該年減少的「預算員額」中，全都是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵，甚至選擇賠錢提前退伍的軍士再過去4年中，增幅已達4倍之多。

為此，國防部參考國外招募經驗，推動人性化管理措施，並研擬提高薪資待遇等方案，以提升官兵的留營意願及社會青年從軍的吸引力。

國防部評估，放寬提前退伍人員的再入營限制是目前最快速的解決方案。這類熟手不僅能迅速填補基層軍士官的空缺，還能減少訓練成本，提升部隊整體戰力。未來，國防部將持續推動各項改革，以確保國軍人力資源的穩定與充足。

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