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台灣燈會爆大量人潮　桃園市政府7大疏運精進措施奏效

▲台灣燈會爆大量人潮，桃園市政府七大疏運精進措施奏效

▲台灣燈會爆大量人潮，桃園市政府七大疏運精進措施奏效。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為有效疏運2025台灣燈會期間，湧入的大量人潮，經緊急研議提出七大疏運精進措施，16日全面實施，截至下午16:30最新統計數據，今日疏運效率顯著提升，旅客等候時間大幅縮短，整體成效良好。市府指出，以機捷A18站及A19站出站時間為例，經啟動進出站簡化機制及加強人員導引後，平均出站時間已縮短至3-5分鐘。

其次，市府今日提前在下午兩點啟動機捷加班車，平均班距維持5分鐘一班，截至下午4點30分已開出259班，機捷疏運人次達82,342人次，有效紓解人潮壓力。另外市府也增設接駁車路線及班次，截至16:30，接駁車服務共開出476班，疏運12,437人次，較昨日大幅增加，並加密班距，確保旅客順利往返燈區。

▲台灣燈會爆大量人潮，桃園市政府七大疏運精進措施奏效

在國道方面，台31 往大竹交流道方向 ，昨日下午4點平均時速為15.6km，今日同時間平均時速提升至27.6km；台31 往高鐵方向，昨日下午4點平均時速 15.9km，今日提升至24.8km，均提升超過50%。

市府表示，今日啟動的多項疏運措施已顯成效，後續將持續觀察狀況隨時調整，市府再次呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，並配合現場工作人員指引，共同維護燈會期間交通順暢。

市府今日啟動的七大精進疏運措施：
1.提早於下午兩點前增駛機捷加班車
2.增設機捷A16-A18、A19-A20接駁車服務
3.高鐵站增設機場旅客專屬通道、出口並加強引導
4.簡化機捷出站刷卡機制
5.改善A18、A19站穿堂層動線
6.增進停車場及路邊停車宣導
7.以計程車及接駁車提升機場接駁能量

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