2025台灣燈會在桃園人潮擠爆　市府啟動精進疏運措施

▲機場捷運1小時完成散場疏運。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，15日首週六湧進220多萬人次，人流疏導及管制措施，引發關注。市府16日表示，將持續修正各場域人潮疏導做法，提升旅客服務品質，確保燈會期間交通順暢，持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，縮短民眾等候時間。

市府採取的人流疏導及管制措施，分別如下：

1.增駛機捷加班車：為紓解機捷旅客爆量問題，桃捷公司將視人潮狀況，最晚於14時增駛加班車；下週假日亦比照辦理，確保旅客順利搭乘。

2.增設機捷A16-A18、A19-A20接駁車服務：針對A16、A18、A19、A20站疏運，交通局將於中午12時啟動A16-A18、A19-A20兩條巡迴接駁路線，隨時因應需求搭載旅客，縮短候車時間。

3.高鐵站增設專屬通道、出口並加強引導：針對高鐵站前往機場之旅客，將增設明顯專屬通道指引牌面，並安排專人引導進站，加速旅客轉乘機捷前往機場。

4.簡化機捷出站刷卡機制：為避免旅客因刷卡影響出站效率，桃捷公司將於尖峰時段保持閘門常開，旅客僅需靠卡即可快速通過，無須等待刷卡確實感應，以加速出站流程。

5.改善A18、A19站穿堂層動線：針對A18、A19站穿堂層進出動線影響人流順暢之問題，桃捷公司將以紅龍區隔進出站人流，並加派人員引導，舒緩動線衝突造成之影響。

6.增進停車場及路邊停車宣導：針對A16、A20燈會停車場滿場狀況，將增進替代停車場或機動開放周邊路邊停車區域，並加強宣導民眾依現場工作人員導引停車，轉乘接駁車進入展場。

7.提升機場接駁能量：協調增加機場排班計程車排班能量，並視機捷疏運情況機動調度客運接駁車至第二航廈(A13)供民眾轉搭至桃園高鐵站(A18)。

▲緊急接駁車路線疏運。（圖／新聞處提供）

市府強調，因應2025台灣燈會期間大量人潮，市府已事先規劃擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，15日亦於第一時間啟動疏運機制，並針對週六疏運情形滾動式修正，於今日提出改良措施，後續也將持續針對燈會期間交通狀況隨時調整，以確保旅客安全與便利。市府也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，並配合現場工作人員指引，共同維護燈會期間交通順暢。