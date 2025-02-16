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還有7天！2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會　人潮擠爆燈區

▲2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會

▲2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會，人潮擠爆。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，市府觀旅局首度與寶可夢合作，在緊鄰機捷A19站、位於青塘園的「光臨千塘國」燈區規劃卡比獸、皮卡丘，還有燈區限定的寶可夢提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動，15日起至23日規劃驚喜彩蛋-寶可夢快閃見面會，全日人潮加見面會大量湧入人潮，達到燈會辦理以來的6倍！

▲2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會

▲看卡比獸人潮。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局周柏吟局長16日呼籲，寶可夢快閃見面會持續到2月23日，歡迎大家把握與寶可夢們合照的機會，但呼籲前來參加見面會的朋友們注意安全，人潮眾多時注意腳下、勿推擠，遵循現場工作人員指引行進，快樂出門平安回家！

▲2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會

▲一起做寶可夢提燈。（圖／觀旅局提供）

2025台灣燈會在桃園，市府規劃「主燈展演場A18」及「光的遊戲場A19」雙展區。A19光的遊戲場有「光臨千塘國」、「活力發光站」、「青春光劇場」、「福光滿意讚」，以及「城市聚光燈」等燈區，賞燈人潮多以漫步方式遊逛賞燈。

▲2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會

觀旅局指出，15日整個A19光的遊戲場五大燈區，將近85萬人湧入賞燈，賞燈期限正在倒數中，呼籲遊客朋友們把握時間，歡迎來訪合影留念，紀錄2025台灣燈會的美好回憶！

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