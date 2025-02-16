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帶環保餐具逛台灣燈會市集　吃美食抽節能家電

▲帶環保餐具逛台灣燈會市集

▲帶環保餐具逛台灣燈會市集，吃美食抽節能家電。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔登場，市府經發局16日表示，五大燈區美食市集提供三大主題區，有「吞食天地」「多元市集」及「桃園好市」。燈會市集推出特別活動，只要攜帶環保餐具，就能參與「環保有好禮」抽獎。節能家電、美食券、環保用品等高達1萬2,000份好禮等你抱回家。

距2025台灣燈會2月23日閉幕，還有7天。經發局表示，為提供造訪遊客優質餐飲服務，A18主燈區規劃有美食市集「吞食天地」提供台灣特色小吃，像是鴨霸烤鴨捲餅、宏佳寶胡椒餅、綺樂燒，開幕第一天就聚集大量排隊人潮。

▲帶環保餐具逛台灣燈會市集

A19副燈區規劃有「多元市集」及以「多元文化」為主題的豐富美食，融合了客家、原住民、新住民、閩南及眷村等各地美味，帶來超人氣名店大溪芊香園、鄒族圓盤烤肉、手信霧隱城、阿堂師蚵仔煎、馳名港式脆皮烤豬、秉宏小米甜甜圈等。

▲帶環保餐具逛台灣燈會市集

不論是道地傳統美食還是創新料理，都能在這裡找到令人驚喜的選擇，充分展現了桃園的多元文化底蘊。值得一提的是，「桃園好市」則以結合永續理念與新興餐飲品牌為特色設有獨家的蔬食市集，人氣名店塔可植男 Straight Taco與知初植物系永續廚房提供質感蔬食，讓遊客能一探在地創意美食的新風貌，找到符合自己口味的選擇。

燈會期間攜帶環保餐具逛燈會市集，就可以在市集服務台獲得限量刮刮樂乙張(限量1萬2,000張)，將實用的超值大獎抱回家，獎項除了節能標章家電(TATUNG大容量雙門冰箱、元山飲水機，以及HITACHI微波爐)，還有燈會美食券及精美好禮，讓民眾在實踐減碳行動同時，也能享用多元特色美食，市府也呼籲大家逛市集吃美食同時，也配合活動現場動手做好垃圾分類與回收，共同為環保盡一份心力。

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