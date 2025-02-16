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台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府：持續精進疏運措施

▲台灣燈會爆人潮綠營批交通塞爆

▲台灣燈會首週六湧進大量人潮。（圖／民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔，15日首週六湧進220多萬人次，交通疏運引發熱議！桃園市議會民進黨團要求市府嚴正看待，提出因應緊急狀態及改善措施。市府新聞處長羅楚東表示，市府全心全意辦理台灣燈會，賴清德總統日前也公開高度肯定市府的用心，相關交通疏運措施，市府會持續精進。台灣燈會是地方的盛事，希望民代多給鼓勵。

桃園市議會民進黨團總召李宗豪表示，15日晚網路炸鍋，桃園市長張善政直到今日中午才發臉書，但內容並未展現誠意向受影響民眾致歉，無視昨日貼文下方留言湧入大量網友的罵聲，忽略真實反映台灣燈會「交通塞爆、根本災難」的現況。李宗豪說，民進黨團多名議員早在活動前不段提醒交通疏運、道路管制、在地居民進出等問題，活動開始這些問題都發生，市府不僅事前準備不足，緊急應變能力更要加強。

▲台灣燈會爆人潮綠營批交通塞爆

副總召黃家齊、王珮毓指出，市府宣導民眾多搭乘大眾交通運輸來桃園看燈會，但昨日燈會周邊機場捷運A18、A19站內，發生逾半小時以上動彈不得的情況，若發生意外後果不堪設想。議員黃瓊慧接到媽媽民眾陳情電話，帶小孩看燈會卻擠在捷運站太久而感覺快窒息，只想平安出站。

幹事長許家睿表示，之前就有建議人群要分流、設置擁擠程度燈號等，昨日完全凸顯市府疏散的能力非常不足。書記長魏筠指出，不只網友罵翻，更接到一名民眾陳情，搭高鐵轉機捷去機場卻搭不上，更等不到計程車，因此沒趕上搭機。魏質疑市長施政的危機處理能力，市政治理不應只會擦脂抹粉而已。

議員黃崇真則說，自己身為在地居民，很早就提醒市府注意在地居民進出的權益，但仍發生居民因燈會而回不了家。張肇良議員則點出流動廁所放在分隔島，民眾想使用還要危險穿越馬路。陳雅倫議員則替工作人員抱屈，指出市府在人力精算規劃、車輛調度等時間都太晚，張善政身為市長應該站在第一線勇於承擔責任。

民進黨團謝謝台灣燈會每一位工作人員和志工，也謝謝賞燈民眾的反映與建議，黨團議員將善監督職責，要求市府盡快改進。

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