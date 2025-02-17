南投縣開辦愛心陪伴卡　障友家屬搭大眾運輸享半價、免排隊優惠

▲南投縣政府開辦愛心陪伴卡，家屬陪同身心障礙者搭乘大眾運輸享優惠。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣「愛心陪伴卡」相關系統已完成建置，符合資格之縣民自本月起可至戶籍所在地之鄉(鎮、市)公所申請；縣政府表示，希望藉由陪同者優惠措施，鼓勵家屬陪同身心障礙者多走出戶外活動、提升社會參與，並減輕家屬負擔。

南投縣社會及勞動局指出，為因應《身心障礙者權益保障法》第58條規定：「身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具，憑身心障礙證明，應予半價優待；身心障礙者經需求評估，如需人陪伴者，其必要陪伴者以一人為限，得享有前項之優待措施。」除設籍於本縣之身心障礙者可至戶籍地公所申辦愛心卡，身心障礙證明背面「必要陪伴者優惠措施」欄位如註記「國內大眾運輸工具」者，即起可再申請愛心陪伴卡1張，且不限特定陪伴者隨行使用，首次申請免收製卡費。

縣府社會及勞動局表示 ，全縣身心障礙者約3萬3376名，占人口數約7%，過去常接獲身心障礙者家人反映：陪同家中身心障礙者出門諸多不便，尤其主要陪伴者常需陪同回診或外出活動，在搭乘大眾運輸工具時仍須臨櫃出示證件購票，因此編列600萬元經費，推出南投縣政府愛心陪伴卡，讓陪伴者免於驗證身分，即可享受搭乘半價、免排隊購票等優惠，藉以鼓勵陪伴者與身心障礙者一同出門，促進社會參與。

縣府提醒，愛心陪伴卡需自行儲值金額後才能使用(卡片內無金額時將無法刷卡使用)，使用時需緊隨障友本人的愛心卡之後刷卡，即享有縣府合約客運及臺鐵、捷運等大眾運輸票價優惠，若單獨使用則以全票計價；原持有本縣愛心卡者，其身心障礙證明如符合申請資格，須檢附愛心卡及身心障礙證明至戶籍地公所提出申請，以利檢驗申辦資格，諮詢電話：南投縣政府社會及勞動局 049-2222106#1843。