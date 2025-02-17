房屋稅新制上路！花蓮3萬戶可享優惠　平均每戶減稅550元

▲▼花蓮縣政府公告114年期房屋稅單一自住房屋現值一定金額並自113年7月1日起實施。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

房屋稅新制已於去年7月1日上路，為減輕自住者的房屋稅負，新增「全國單一自住房屋」優惠稅率。縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府已於今年1月2日公告，全縣約有3萬戶可適用全國單一自住優惠稅率1%，平均每戶約省550元，全縣減稅達1,668萬餘元。

花蓮縣114年期房屋稅全國單一自住房屋現值在145萬6,400元以下者，稅率由1.2%降為1%，

徐榛蔚表示，今年房屋稅新制為減輕民眾負擔，自住房屋除「本人、配偶及未成年子女」全國3戶以內、無出租或供營業使用且供實際居住、並有本人、配偶或直系親屬設有戶籍，可繼續適用1.2%稅率，如果符合自住條件且本人、配偶及未成年子女全國只有一戶房屋，稅率還可加碼降到1.0%。

稅務局局長呂玉枝補充說明，房屋稅新制增加自住房屋須有本人、配偶或直系親屬至少一人完成戶籍登記，才可繼續享有自住用優惠稅率的規定，如在114年3月22日前，仍未辦竣戶籍登記者，將自114年期起改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少增加1倍以上。此外，戶籍遷出可能影響身心障礙用車的使用牌照稅免稅、地價稅自用住宅用地優惠稅率、土地增值稅自用住宅用地重購退稅或請領各類政府補助的資格，遷戶籍前，請記得要一併審慎評估以維護自身權益。

民眾如對於房屋稅如有任何疑義，可撥打稅務局免付費服務電話0800-386969或稅務專線（03）8226121洽詢，將有專人為您解說服務。



