土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

▲永寧轉運站將於2月17日中午12時起啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市土城區永寧轉運站於14日上午舉行完工祈福儀式，將於（17日）中午12時正式啟用。該轉運站設有5個月台及長廊式候車亭，並納入10條桃園公車路線，每日提供328班次服務，將有效紓緩捷運永寧站周邊交通壅塞問題。此轉運站為北北桃三市合作的重要公共建設，由臺北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約2,526萬元，打造優質便利的轉乘環境，提升民眾搭乘大眾運輸的意願。

林麗珠指出，永寧轉運站是北北桃三市合作推動的公共建設之一，由臺北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約2,526萬，其中833萬元由交通部公路局補助，1,693萬元由市府負擔，交通局並同步改善周邊號誌及行人通行環境，以有效紓緩承天路和中央路3段交通壅塞，並提供優質便利的大眾運輸轉乘環境，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

▲永寧轉運站2月14日上午舉行完工祈福儀式。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，土城區捷運永寧站肩負桃園、新北、臺北間的城際運輸轉乘接駁路線達66條(單向)，尖峰小時約300班次、乘客將近1萬人次，且桃園返程公車須繞行市區等候發車，因而造成永寧站周邊的中央路3段及承天路尖峰時段交通負荷。

林詩欽指出，永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，基地面積約750坪，有5個月台及納入10條桃園公車路線，以作為桃園公車在新北的端點站，可減少車輛繞行土城市區，並提供民眾舒適安全的轉乘候車環境。

交通局表示，永寧轉運站第1月台停靠712（往龍潭）路線、第2月台停靠710／710A（往大溪）路線、第3月台停靠713與715（往八德）路線、第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線、第5月台709／709A／709B（往平鎮、龍潭）路線，尖峰小時約28班次，每日計有328班次停靠。