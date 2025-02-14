華航機票下殺「最低85折」　台灣出發3144元起

▲華航推出迎春機票優惠。（資料圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

機票優惠來了，中華航空宣布推出「迎春專案」精選熱門航線台灣出發最低85折起，其中台北飛香港未稅3144元起、台北飛宿霧未稅4350元起、台北飛曼谷未稅4785元起，即起開搶。

中華航空今日宣布推出「2025迎春專案」，多條熱門航線台灣出發最低85折起，優惠即起銷售至2025年2月27日止，旅遊期間為即日起至2025年11月30日不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中亞洲熱門航點台灣出發優惠機票未稅優惠，則包括飛首爾5949元起、飛宿霧4350元起、飛新加坡5481元起、吉隆坡6785元起、曼谷4785元起、香港3144元起。

歐洲航線台灣出發飛維也納2萬4570元起、飛布拉格2萬5025元起；北美則包括台灣飛安大略2萬1590元起、洛杉磯1萬8274元起；另大洋洲航線台灣出發飛墨爾本或雪梨1萬7835元起、布里斯本1萬6965元起、奧克蘭1萬8270元起，以上皆為未稅票價。

▲AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

此外，亞洲低成本航空AirAsia今也宣布2025年第一檔大促銷即將開跑，0元機票優惠再次重磅回歸，將提供超過1500萬張優惠機位，包括台北直飛沙巴(亞庇)、吉隆坡，高雄直飛曼谷(廊曼)最低單程未稅0元起優惠。

台灣人熱愛的旅遊地包括大阪、沖繩、曼谷、清邁等航線，AirAsia也推出單程含稅2188元起價格，限時搶購日期為2月15日中午12點至2月23日，適用旅行期間為2025年7月1日至2026年6月15日。

▲長榮航空推出春季線上旅展。（資料圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空也推出「2025春季線上旅展」，即起開跑至2月21日，11月底前出發機票祭出超殺優惠，其中桃園-胡志明市來回未稅價最低只要4802元起、桃園-新加坡來回未稅價6024元起、桃園-大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬1796元起。

長榮航空美、澳航線也有優惠，桃園-布里斯本來回未稅價1萬7024元起、桃園-西雅圖來回含稅價2萬7565元起。