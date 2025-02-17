柯爸今晨病逝！　江和樹怒批：這就是賴清德想要的抄家滅族

記者白珈陽／台中報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發今（17）日上午病逝台大醫院新竹分院，享耆壽94歲，家屬目前正在處理後事。民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹不捨表示，柯文哲被捲入政治獻金案遭羈押禁見至今，無法為病危的父親盡孝道，痛批「這就是民進黨要的嗎？大家都有父母，不可以這樣」，他呼籲支持者，此時此刻要冷靜，給予家屬一個空間，不要去打擾。

▲江和樹痛批「這就是民進黨要的嗎？大家都有父母，不可以這樣」。（圖／江和樹提供）



江和樹說，「這就是賴清德想要的抄家滅族」，柯文哲的阿公也是因228事件造成傷害，柯文哲希望追求台灣民主自由，才創立台灣民眾黨、參選總統，若今天柯不選總統，不會有這麼多問題，盡孝道本就是兒子應該要有的權利，但現在柯連這個權利都沒有。

江和樹呼籲支持者，此時此刻要冷靜，不要去打擾家屬，給他們一個空間，因為家屬現在非常混亂。江說，政治怎麼會搞成這樣？如果再有一次，柯文哲會選擇走這條路嗎？繼續做一個醫生不是很好嗎？但是他為了台灣民主的未來，選了這條路，「我相信，只要他（指柯）不放棄，我們所有支持者，一定永遠跟他站在一起，我們現在只要悼念，希望柯爸爸一路好走、一路平安。」