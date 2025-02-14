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川普承諾不追究責任　TikTok「重新上架」蘋果、Google應用程式商店

▲▼TikTok。（圖／CFP）

▲TikTok已重新在蘋果和Google上架。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普將TikTok「不賣就禁」的禁令延後至4月5日後，這款由中國公司「字節跳動」（ByteDance）開放的APP於當地13日晚間重新在美國的蘋果與Google應用程式商店上架。

綜合BBC與路透社報導，TikTok在美國擁有逾1.7億用戶，是美國下載量排名第二的APP，但美國官員卻擔憂TikTok的母公司可能會把用戶個資交給中國政府，甚至被用來「監控」美國人，或是影響輿論。

儘管中國政府與TikTok多次否認美方指控，並拒絕出售美國版TikTok，但前總統拜登仍在美國國會兩黨的支持下，於去年4月簽署法案，要求TikTok的中國母公司出售在美業務，否則將在美國遭到全面禁用，導致TikTok在美國被全面下架。

▲TikTok CEO周受資。（圖／CFP）

▲TikTok執行長周受資積極拉近與川普的關係，試圖拯救TikTok。（圖／VCG）

今年1月，美國新總統川普上任後，批准延後執行相關法令，給予TikTok長達75天的緩衝期，以尋找符合法規的解決方案。川普同時也向蘋果和Google保證他們不會因允許用戶下載相關APP而面臨責任，隨後TikTok重新在蘋果和Google的應用程式商店上架，並恢復了美國用戶的下載服務。

報導稱，TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）於川普上任後，曾在川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與其會面，並出席總統就職典禮，極力拉近與川普的關係。然而，報導指出，TikTok在美的前景仍不明朗，後續將取決於字節跳動是否能在延長的期限內找到合適買家，或與美國政府達成其他協議。

此前，川普曾提出讓其他企業「共同擁有」TikTok，甚至建議將相關APP出售給甲骨文公司（Oracle）的聯合創始人埃里森（Larry Ellison）或科技巨頭馬斯克（Elon Musk）。此外，美國富豪麥考特（Frank McCourt）、加拿大商人奧利裡（Kevin O’Leary），以及知名YouTuber「野獸先生」（MrBeast）也對收購TikTok充滿興趣。

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