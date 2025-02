阿里證實合作後　蘋果傳最早5月大陸推出AI功能

iPhone SE 4即將上市的傳聞鬧得沸沸揚揚, 14日蘋果執行長 Tim Cook 親自在自己推特上預告「2/19將有全新夥伴加入蘋果大家庭(Get ready to meet the newest member of the family.)」,同時以金屬色的蘋果圖示亮相,再度引起不少果粉猜測,「到底是什麼新品!」