阿里證實合作後　蘋果傳最早5月大陸推出AI功能

▲Apple Intelligence。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳冠宇／綜合報導

在阿里巴巴證實與蘋果將合作人工智慧（AI）之後，再傳出蘋果公司計劃最早於今年5月在大陸推出AI功能，且百度將成為第二夥伴。

香港《信報》引述外媒報導，消息人士稱，蘋果在大陸和美國設有多個團隊，致力於將Apple Intelligence平台調整為適用於大陸地區。除了工程工作外，蘋果在大陸還面臨監管障礙。

報導指，將蘋果的AI功能帶給大陸用戶並不簡單，因美國版的Apple Intelligence有幾個要素不能自動轉移到大陸。這迫使蘋果不得不依賴當地的合作夥伴，主要是阿里巴巴和百度，而依賴程度較過去為罕見。

蘋果與阿里巴巴合作創建一個設備端系統，可以為大陸的iPhone、iPad和Mac用戶分析和修改蘋果的AI模型。它將審查和過濾AI輸出，以符合大陸政府的要求。消息人士稱，與此同時百度將成為處理其他功能的第二夥伴。

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國）

報導稱，Apple Intelligence平台在美國擁有3種主要類型的AI功能，包括在設備本身上運行的蘋果功能，由蘋果公司的互聯網伺服器提供支持的蘋果功能，以及在OpenAI基礎設施上運行的聊天機器人功能。

在大陸，蘋果將像在美國一樣使用自己的設備端AI模型，但阿里巴巴的軟體將充當頂層，可以在用戶不知情的情況下審查政府不允許的內容。

阿里巴巴董事局主席蔡崇信昨（13）日證實蘋果與阿里合作，為大陸iPhone用戶提供AI功能。他稱，蘋果在大陸需要一個本地化的合作夥伴為其手機服務，與多間公司交談後，最終選擇與阿里做生意，感到非常幸運。

科技媒體《The Information》此前引述知情人士表示，百度正在開發一種可以處理圖像和文字的AI搜尋功能，並升級語音助理Siri的中文版。