川普對等關稅談判開跑　南韓「群龍無首」恐成弱點

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴、涉嫌主導內亂而遭彈劾停職，國家處於群龍無首的狀態。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

美國總統川普公布將課徵對等關稅的藍圖，韓國等盟友也難以倖免，各國在措施正式上路前紛紛著手準備談判，但專家指出，「總統遭停職」可能成為韓國一大弱勢。

川普在美國時間13日宣布將對每個向美國進口商品課徵關稅的國家課徵對等關稅，韓國等與美國交好的盟友也在其列，韓國政府與民間已即刻著手爭取各種談判可能。

美國政府暫定4月起實施對等關稅，在此之前成為談判關鍵期，韓國外交部長趙兌烈15日將在慕尼黑安全會議（MSC）年會場邊與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行雙邊外長會談，這是川普政府上任後首次韓美外長會談，預期將就外交安保、以及經濟議題交換意見，不排除提及對等關稅議題。

韓國產業通商資源部通商次官補朴鍾元也將在17日訪問華府，與美國貿易代表署（USTR）等相關部會官員討論雙邊通商政策及經濟合作相關議題。產業部長安德根預計在美國新任商務部長及USTR代表正式上任後盡快安排訪美行程。

不過，韓聯社引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析指出，就像日本首相石破茂近日訪美時承諾將日本對美投資增加至一兆美元，這類談判通常需要透過國家領導人之間直接對話，奉上「大禮包」來爭取，難以透過「自下而上」的方式達成。

韓國雖為美國盟友，但美國商務部統計中，2024年美國對韓國貿易逆差達到660.1億美元，在自由貿易協定（FTA）重新談判後實際上逐年擴大，也是川普口中「利用美國」的對象之一，在總統缺席的狀況下，要達到韓國期盼的談判目標恐怕不容易。

韓國總統尹錫悅去年底發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，之後遭國會彈劾後暫停職務至今；目前由副總理兼企劃財政部長崔相穆代理總統職務。

曾任韓國產業通商資源部通商交涉本部長的美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深委員呂翰九日前接受韓聯社訪問時也指出，韓國目前的代理總統體制可能較難直接向川普溝通爭取。

韓國產業部官員表示，川普指示美國商務部及USTR進行政策審查及建議，當前最重要的工作是將川普政府對韓國的負面評價降到最低，這不僅攸關韓國對美國產品課徵的關稅，還包括增值稅等非關稅壁壘。

事實上，美韓FTA在2012年3月15日生效後，約8成的產業及消費財關稅就已降至零，其他製品大部分關稅也都在2021年起廢除，但韓方憂心，目前沒有太多證據證明川普政府只會根據實際關稅來課徵對等關稅。

在川普政府上台前，美國政府發布的年度對外貿易障礙評估報告（NTE）就曾指出，韓國存在多項非關稅壁壘，例如韓國對汽車排放認證相關程序、藥品定價政策、禁止地理情報流出國外、農產業規定等。