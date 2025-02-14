藍白砍國防預算　賴清德認友盟關切：盼朝野以整體國安為首要考量

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（14日）召開國安高層會議後，發表敞廳談話時表示，要讓國防預算達到GDP3％目標，也會尋求特別預算方式。對於外媒質疑，立法院不理性削減預算，會讓國防決心受到質疑？賴清德表示，在野黨對國防預算刪減、凍結，的確越來越多國際友盟表達關切，擔心台灣自我防衛決心弱化，相信很多在野黨朋友也有接獲這樣的關心，衷心期盼，不分朝野政黨應該抱持同樣信念，政黨可以競爭、國家不能犧牲，以國防外交為重中之重，以整體國家安全為首要考量。

賴清德致詞時表示，第一展現國家保護決心，持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標；第二，面對認知作戰，推動國安法制改革，擴大國家安全網，提高社會抵抗力，促進國家團結；第三，持續推動立足台灣佈局全球的經貿戰略，強化高科技保護，跟友盟國家打造民主供應鏈。

媒體提問階段，外媒認為立法院不理性削減預算，會讓國防決心受到質疑？賴清德表示，剛剛已經跟大家說明，馬政府時期，台灣國防預算成長平均是-1.05%負成長，蔡總統任內，則是成長80.47%，目前國防預算約佔GDP2.5%，先以3%為目標，透過特別預算方式編列、達成。這是展現自我防衛決心，也讓國際社會了解台灣堅定立場。

賴清德指出，在野黨對國防預算刪減、凍結，的確越來越多國際友盟表達關切，擔心台灣自我防衛決心弱化，相信很多在野黨朋友也有接獲這樣的關心，自己除了展現守護國家決心，提出特別預算外，也衷心期盼，不分朝野政黨應該抱持同樣信念，政黨可以競爭、國家不能犧牲。

賴清德強調，當前國際情勢變動快速，台灣面臨嚴峻挑戰，更要團結彼此，也必須以國防外交為重中之重，相互合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展，讓以台灣為關鍵的民主供應鏈持續穩健運作，這是台灣重要責任。