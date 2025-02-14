不滿60歲老母「頻約砲太放蕩」　46歲啃老兒狠心勒斃

▲霍華德因不滿母親私生活淫亂，竟狠心勒死母親。（翻攝X@simonateba、@russellkinsaul）



圖文／鏡週刊

一名46歲男子因不滿60歲母親不斷約砲，私生活過於淫亂，竟親手將母親勒斃，最終因一級謀殺罪，面臨最高60年有期徒刑。

綜合外媒報導，2023年9月13日，美國伊利諾州發生一起駭人聽聞的弒母案。46歲男子霍華德（Neil Howard）因不滿母親卡拉克（Norma Caraker）私生活不檢點，在母親結束約會返家後，酒後情緒失控，與她發生口角。霍華德不僅指責母親「濫情」，還抱怨她不肯金援他，最後竟使用彈力繩勒死了60歲的母親。

霍華德犯下滔天大罪後，企圖故佈疑陣，向警方謊稱母親突然失去意識，並編造陌生人闖入家中殺母的謊言，然而，當警方抵達現場，察覺霍華德喝醉，在現場勘查時，門鎖是從屋內上鎖，不像有外人侵入，迅速揭穿霍華德編造的謊言。

霍華德被捕後向警方供稱，母親四處約砲的行為讓他忍無可忍，而且抱怨母親不給他錢花用，於是才痛下殺手。事實上，這並非霍華德第一次面臨與家人死亡相關的指控，2005年，年僅26歲的他因父親猝死而被懷疑涉案，但最終因證據不足而獲釋。

霍華德狠心弒母，於11日遭法院認定犯下一級謀殺罪，將面臨最高60年有期徒刑，其辯護律師已表明將針對案發現場調查不嚴謹提出上訴。

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