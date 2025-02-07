新北少年中心聯合成果展　侯友宜：提供安全、溫暖避風港

▲新北市少年中心透過多元社團、培力工作坊等，鼓勵少年培養技能。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（7日）辦理「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，市長侯友宜出席時表示，新北市共有7個少年中心，以多元方式給予青少年關懷、鼓勵，陪伴少年面對挫折，也感謝善牧基金會、悅融基金會、勵馨基金會、更生少年關懷協會、張老師基金會、台少盟等，與市府攜手成為青少年重要的支持力量。

▲侯友宜表示，新北市共有7個少年中心，以多元方式給予青少年關懷、鼓勵。

現場以傳統市場為主題，展現15年來各少年中心的推動成果，侯友宜表示，新北市12至18歲少年約20萬人，少年中心除給予溫暖陪伴，並透過多元社團、培力工作坊等，鼓勵少年培養技能，以不同方式展現自我，讓他們在生活上獲得更多支持的力量，為少年提供安全、溫暖的避風港，也幫助少年找到未來的方向。

社會局表示，少年中心運用外展服務發掘潛在少年第一次接觸、以循序漸進且溫暖的方式支持與陪伴少年，及透過親職教育、多元社團、寒暑期營隊及培力工作坊等，提供少年全方位關懷與服務。本次聯合成果展首次邀請社團法人IPOWER培力學社與新北市各少年福利中心共同規劃，希望讓大眾更了解青少年的樣態及發展需求。

▲侯友宜也感謝基金會及民間團體，攜手成為青少年重要的支持力量。

▲侯友宜出席「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」。