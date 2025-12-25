乳癌年輕化！　水上鄉推30至39歲女性免費超音波

▲▼水上鄉率先補助30至39歲女性乳房超音波檢查 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年乳癌呈現明顯年輕化趨勢，臨床研究顯示，30至40歲女性罹患乳癌比例逐年上升，且不少年輕個案在確診時已屬中晚期，錯失最佳治療時機。醫師指出，年輕女性多屬「緻密型乳房」，以傳統乳房X光攝影檢查時，病灶容易被乳腺組織遮蔽，相較之下，乳房超音波更能有效辨識早期病變，已成為國際間評估年輕族群乳癌風險的重要工具之一。

為回應此一健康挑戰，嘉義縣水上鄉再次率先全國，正式通過補助「30至39歲女性乳房超音波檢查」政策，將尚未納入中央補助範圍的免費乳房篩檢政策，從40歲以上，提前至30歲以上，讓年輕女性納入地方照顧網絡，協助女性及早發現、及早治療。

水上鄉公所指出，今年進一步實施「35至39歲女性免費乳癌篩檢」措施後，已實際發現有年輕媽媽透過篩檢提早檢出早期乳癌個案，經醫師評估後即時接受手術治療，成功避免進入化學治療階段，對個人健康、家庭照顧與後續生活品質皆產生關鍵性的正面影響，也再次驗證「提早篩檢，就是最有效的保護」。

水上鄉鄉長林緗亭表示，乳癌真正的風險不只是疾病本身，而是「發現得太晚」。她指出，現行中央補助多集中於40歲以上族群，但30多歲女性正值工作壓力高峰與生育規劃階段，身體警訊往往被忽略，一旦在懷孕或育兒期間確診，將同時衝擊治療選擇與家庭生活，影響深遠。

林緗亭強調，近年醫學界已逐步走向「分齡、分風險」的篩檢策略，而非單一標準。乳房超音波無輻射、檢查時間短，適合年輕女性乳房型態，若能搭配臨床觸診與病史評估，將可有效提升早期偵測率。地方政府主動補助，正是為了降低民眾因費用考量而延後檢查的風險。

鄉長林緗亭表示從獨居老人服務、婦女健康照護到基礎社會福利，水上鄉持續累積一點一滴的「小確幸」，但這些小確幸，都是對民眾長期生活有實質幫助的投資。

本項補助政策亦感謝水上鄉民代表會的支持。依規定，凡設籍水上鄉滿6個月、年滿30至39歲之女性，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內提出補助申請，每2年可申請1次，最高補助金額為新臺幣1,250元。40歲以上女性因可銜接中央乳房X光攝影補助，將不再重複補助。

水上鄉公所指出，此政策不僅是一項健康補助，更是一項「預防型社會投資」，期盼透過制度化、前瞻性的健康照護，降低乳癌對女性生命、家庭與社會所造成的長期衝擊，打造真正以人為本的在地照顧環境。