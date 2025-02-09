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母逝後房產未繼承　銀行追討女40萬提告...法官駁回理由曝

▲桃園市黃姓女子去年9月向游姓女子索討債務，2人口角後，黃女毆打游女後見其倒地，再以逾百公斤體重刻意重壓其身上，導致其傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲孫女放棄繼承房產，銀行追債敗訴，法官尊重遺產分割協議。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名孫姓女子因積欠銀行40餘萬元無力償還，銀行追討時發現孫女的母親遺留房產，卻只分給孫女的三名手足，認為債權受損，遂向法院訴請撤銷房屋繼承登記。孫女的手足則辯稱，因母親在世時已給予孫女多筆資助，故未讓她繼承房產。法官認為銀行未能舉證此為「無償行為」，且無法排除死者遺願或遺產管理考量，因此駁回告訴。全案仍可上訴。

銀行提告指出，孫女共積欠銀行40萬2674元及相關利息，經法院判決及核發支付命令後，銀行已合法取得債權憑證。銀行發現，孫女的母親去世後遺留房產，本應由四名子女共同繼承，但孫女未拋棄繼承，四名繼承人卻在登記時將孫女排除在外，導致銀行無法追償，損害債權。因此，銀行訴請撤銷四人的遺產分割協議，並塗銷地政機關的分割繼承登記。

孫女的手足則辯稱，孫女多年前因信用破產、生活困頓，曾變賣母親贈與的金子度日，當時雙方已約定孫女日後不得繼承房產。此外，孫女與家中鮮少往來，母親主要由其他三名手足扶養，孫女未曾負擔扶養義務，因此自願放棄繼承房產。他們強調，遺產分割協議及繼承登記並非無償行為，而是有償行為，故聲明駁回銀行的訴訟。

孫女出庭時也表示，自己因信用破產、生活潦倒，過去多受母親贈與接濟，且因無力履行扶養義務，才自願放棄應繼分。

法官審理後指出，遺產分割具有濃厚人倫性質，遺產雖因「遺產分割」歸屬其他三名子女，但無法排除這是基於被繼承人生前遺願或遺產管理的多面向考量，難以認定「某人未繼承某項遺產，即等同於該人就其應繼分為無償之允贈」。

此外，法官認為繼承人在協議時已考量孫女有無扶養事實、生前的照顧等貢獻程度，以及家族成員間的感情、被繼承人生前已分配（贈與）各繼承人財產等因素，甚至可能以協議免除孫女基於法定扶養義務所生的債務。因此，對孫女的三名手足而言，此舉並非無償行為。銀行僅以客觀事實主張遺產分割協議等同無償行為，卻未舉證證明，難以採信，故駁回告訴。

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