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基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場　邱佩琳讚燈籠彩繪創意無限

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳出席基隆后天宮元宵晚會，讚賞基隆孩子藝術才華。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區后天宮今（8日）晚間舉辦元宵晚會，副市長邱佩琳應邀偕同民政處長張淵翔等人一同出席，並主持猜燈謎活動與民眾同樂，對於燈籠彩繪比賽的作品更是讚嘆不已，邱佩琳並在這個象徵著團圓與幸福的時刻，祝願大家在新的一年裡，都能夠闔家幸福、萬事如意。

邱佩琳指出，元宵節不僅是中國傳統的節日，也是凝聚情感、共度佳節的重要時刻，能夠站在這裡，與大家一同見證這場燈籠彩繪比賽的頒獎典禮，讓她感到無比榮幸。每一盞燈籠、每一幅彩繪，都凝聚了大家的智慧與創意，展現了我們對美好生活的嚮往和對傳統文化的傳承。

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆后天宮元宵晚會溫馨登場，副市長邱佩琳（中）讚賞燈籠彩繪創意。

邱佩琳強調，后天宮主任委員陳柏豪今年首度舉辦燈籠彩繪比賽，便有300件的作品參賽，她跟宋瑋莉議員看到獲獎的作品，都對於基隆小孩的藝術天分感到無比自豪，認為這是非常有意義的活動，彩繪的燈籠更是用光明趕走黑暗的最好象徵，讓這個元宵節更加璀璨輝煌。

后天宮舊稱為蚵殼港后天宮，今年首度舉辦燈籠彩繪活動，並在今天晚上的元宵晚會中舉行頒獎典禮，配合晚會還邀請餐車進駐，讓參加的民眾不但可以享受街頭藝人的精采表演，還可以享用小吃、猜謎，人潮擠滿了通往后天宮的巷子，現場熱鬧又溫馨。

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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