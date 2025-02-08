基隆百福國中廚藝講習 　推廣食農「鈣讚」營養午餐

▲基隆市百福國中廚藝講習，名廚傳授「雞籠山海煎餅」秘訣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與專業食安團隊今（8日）在百福國中舉辦了「學校午餐廚藝精進暨健康飲食講習」。活動特別邀請了北投大地酒店的李昭明主廚現場授課，以基隆在地的農漁物產為靈感，並融入富含鈣質的食材，設計出具有基隆特色的料理「雞籠山海煎餅」。這道料理不僅美味，還能幫助學童補充鈣質。

謝國樑表示，市府非常重視學童的飲食均衡與營養攝取，尤其是富含鈣質的飲食。此次課程特別邀請知名主廚入校指導，利用基隆原生種山藥、小卷、魚貨、吻仔魚及黑芝麻等食材，製作出「雞籠山海煎餅」，並輔導學校設計「鈣讚」午餐。他強調，學校應多加運用富含鈣質的食材，如吻仔魚、豆腐、黑芝麻、海帶、莧菜等，豐富午餐菜單，讓學童吃得更加健康美味。

▲基隆市重視學童飲食健康，舉辦午餐廚藝精進講習。

百福國中營養師楊惠娟表示，「衛生」、「營養」、「好吃」是學校午餐的核心原則。她指出，透過設計多元化的午餐菜單、搭配高鈣食材，並與廚工密切合作，才能烹煮出美味又營養的午餐。此外，學校也經常進行入班宣導、食農教育及餐前廣播，提升學童對食物營養價值的認識，並讓他們了解食物從農田到餐桌的過程，從而更喜歡學校午餐。

此次講習不僅規劃了課程來提升學校營養師、午餐秘書及廚工的廚藝技能，還將「鈣讚」午餐、健康飲食及食農教育納入教學中。透過教育與實務的結合，不僅提升了學校午餐的美味與品質，更達到了健康營養均衡的目標。

▲雞籠山海煎餅。

▲製作「雞籠山海煎餅」準備新鮮的食材。