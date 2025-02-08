不動產董座偷吃正妹直播主！斗內人民幣睡3天2夜　正宮崩潰怒告

▲直播主偷吃大公司董座挨告。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

一名不動產投資公司董座被抓包偷吃女直播主，正宮將直播主告上法院後，認為董座仍持續斗內直播主人民幣5千元(約台幣2萬2千餘元)，並和她同宿酒店3天2夜，再度將小三告上法院求償百萬。新北地院審理，法官認為直播主和董座過夜證據不足，但互動已超越普通男女關係，判直播主應賠15萬元。

正宮表示，她早在2023年就對女直播主提出侵害配偶權告訴，直播主也在審理時知道丈夫已婚，而後丈夫仍在2024年4月3日以微信支付，轉讓人民幣5千元給直播主，直播主也在同年月21日至23日和丈夫一同入住西塘良壤酒店，兩人間還有「我們倆該運動了」、「我想你」、「妳最甜，常常聽妳說話，會不會得糖尿病」，以及丈夫說「昨天我錢是不是放在沙發上」，直播主回復「你昨天走怎麼沒叫我」等曖昧對話，可見丈夫曾在直播主家過夜，提告求償100萬元。

全案審理時，直播主否認和人夫過夜，表示自己在台灣浪LIVE直播平台當直播主，平日也會經營IG並和粉絲互動。她和人夫於2022年7月相識，人夫自稱單身並熱烈追求，直到她被正宮告上法院，得知人夫有家庭後，也僅將人夫當成粉絲經營關係，何況正宮和人夫結婚、離婚3次，感情本來就不穩固。

直播主指出，作為網紅主播，難免會收到粉絲傳送「愛你」、「好想親一口」、「是我的菜」等訊息，雙方就算互傳「好想你」，也只是因為她不想掉粉，所以禮貌性的回應、互動，粉絲親對她有暱稱呼及戀愛幻想都是常態，就算對話間有些曖昧，也並非屬於親密對話。

不過法官認為，正宮指控直播主和人夫過夜雖然證據不足，然而兩人在直播主工作外仍有接觸且對話曖昧，且直播主對一般粉絲僅回覆日常關心、寒暄及分享，仍維持一般男女界限和距離，更能證明她和人夫並非單純直播主和粉絲的關係，判她侵害配偶權，審酌正宮開公司年收百萬，直播主月薪約3至5萬元等情，判直播主要賠正宮15萬元。可上訴。