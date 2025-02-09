媽媽銀行做10年↑「真的看過樂透得主」！曝面相全傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每次看到彩券行出現千萬、百萬得主，都會引起眾人討論，懷疑是否真有其人。就有網友分享，媽媽在銀行工作幾十年，有次她好奇問媽媽有沒有親眼看過樂透得主，媽媽就表示「樂透是真的啦！我看過得主好幾次啊！」並透露得主面相，「通常都長得獐頭鼠目的，而且收入都不怎麼樣」，話題引發熱議。

原PO在Threads表示，媽媽在銀行工作，有次她好奇問媽媽有沒有親眼看過樂透得主，「網路上有很多人說，台灣其實根本沒人中過樂透，那都是台彩在編故事。」但媽媽就表示，樂透是真的，有看過好幾次得主。

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原PO一聽，又好奇樂透得主的面相。媽媽就感嘆，「不是我在說，他們通常都長得獐頭鼠目的，而且收入都不怎麼樣。」令她忍不住笑呼，「原來我沒中過樂透，是因為收入太高又長得龍章鳳姿嗎？」

話題引發熱論，「我能寄我照片給你媽看嗎？確認夠不夠獐頭鼠目？」「我中的最大樂透，是出生在一個衣食無憂的中產家庭，然後有對很有愛的父母」、「原來是因為長得太端正才不會中，感覺好過點了」、「我哭了，一直以為我長得不可愛，才不被上蒼眷顧。錯了！原來是長的太可愛了。」

有網友則表示，「真的有啦…朋友做某信託，是專門的台彩得主財務規劃師。畢竟一下得到這一大筆錢，也是銀行的VVIP客戶，自然不能怠慢」、「中頭獎是真的，我爸同事中過一期1.5 e的大樂透，本來我也覺得唬爛，但我爸下班回家說他同事包一個20萬的紅包給他。」

還有人分析，「其實很符合能量平衡，有較強『偏財命』的人往往正財運較差，所以他們的日常收入不高，反而容易因橫財致富。」「從命理角度看，中樂透的關鍵不是外貌，而是命格中的偏財運、流年大運是否助力，以及面相特徵是否具備偏財的象徵。」

※本文獲原PO授權引用。