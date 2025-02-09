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就是寵愛馬拉松！　智選飯店推按摩椅房型+延遲退房

▲▼ 嘉義市Holiday Inn假日智選飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義智選假日酒店 。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來路跑風氣興盛，隨著不少跑者四處征戰，不只是凸台上的獎盃錦旗成為戰利品，各地的旅宿飯店也成為選手收集的另類戰績。嘉義智選假日酒店祭出，來嘉義參加路跑除了可以延後退房，更可以吃到飯店為配合開跑時間出門前的精美餐盒，專案推出吸引不少參加當地賽事的跑友青睞搶先訂房。

▲▼ 嘉義智選假日飯店跑者房型 。（圖／嘉義智選假日飯店提供）

▲嘉義智選假日酒店跑者專案， 推出限量按摩椅房型。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

為了支持路跑，方便跑者賽後可以沖洗、休息，嘉義智選假日飯店祭出完賽當天延遲4小時退房，來嘉義參加特定路跑可以延後退房，有2月9日的嘉義雙潭馬拉松、2月23 日的奮起雲擁159甲經典百K馬拉松挑戰賽以及3月9 日的嘉義縣梁闊盃國際公益路跑，以上三場賽事搭配智選訂房，都可以在賽事完成當天延後至16點退房，讓完賽後的跑者可以在稍作休息及沖洗，當然還有飯店提早為跑者準備的早餐餐盒。

▲▼ 嘉義智選跑者餐盒 。（圖／嘉義假日智選酒店提供）

▲▼ 嘉義智選酒店幫跑者準備的餐盒及限量按摩椅房型  。（圖／嘉義假日智選酒店提供）

▲▼ 嘉義智選假日飯店跑者房型 。（圖／嘉義智選假日飯店提供）

嘉義智選假日酒店表示，跑者及家眷只要在官網完成訂房，或是企業或路跑社團團體，可先電洽酒店或Email，由專人協助優先安排限量按摩椅房型，另外提供參加賽事名稱及訂房代號，辦理入住需出示報名證明如賽事號碼，就可以享受延遲退房的特殊待遇。

▲▼ 嘉義市Holiday Inn假日智選飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義智選跑者餐盒 。（圖／嘉義假日智選酒店提供）

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