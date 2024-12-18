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80歲伊甸銀髮團RUN起來　一起挑戰3K迷你路跑賽

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵銀髮長輩走出家門，進一步延緩失智與老化風險，豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

總經理林慶輝與副總謝銘源不僅號召全體員工及住戶一起擔任「專屬陪跑員」，陪伴伊甸以勒巷弄長照站超過20名阿公阿嬤RUN起來，更暖心捐款十萬元於「伊甸老人照顧服務經費」，支持巷弄站持續提供健康課程及社區活動，陪伴長輩們快樂生活健康在地老化。

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

短短3公里路程，對阿公阿嬤們卻是人生第一場路跑賽，原以為會很累想要休息，但在豪棋志工們一路的陪伴與鼓勵下，不知不覺中就完成了挑戰。抵達終點後，不僅獲得了完賽獎牌和證書，平均年齡近80歲的老寶貝們都創下了自己的人生新紀錄。同為馬拉松跑者的林慶輝總經理及謝銘源副總，首次守護長輩完成3公里路跑，並表示一個人跑，雖然很快，但一群人跑備感溫暖，體會這場賽事的意義不在爭奪最終的名次，而是過程裡關懷老寶貝所帶來的幸福感。

「就算跑不動，我還是想走完全部！」75歲的安平姊是伊甸以勒巷弄站的活力代表，曾在離島擔任近20年軍護的她，是一位生命力十足的女性。七年前，因一場意外導致腿傷，無法進行激烈運動，長年獨居的她只能在家中與附近社區活動。直到接受了伊甸以勒巷弄站的長輩服務，在這裡，她透過持續的運動與社交互動，不僅讓身體逐漸康復，更重拾了與人連結的溫暖，找回了從前的開朗與活力。

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

豪棋建設總經理林慶輝表示，連續7年，豪棋以溫暖陪伴社區長者，也期待社會大眾一同加入傳愛行列，18日起至2025年3月17日，支持「豪棋傳愛 溫暖同行」線上捐款專案，支持長者照護計畫，每月捐款300元連續一年，或單筆捐款3600元，即可獲贈豪棋專屬「不鏽鋼保溫瓶」。

▲豪棋建設連續7年傳愛不間斷，18日與伊甸基金會共同舉辦「YES!WE CAN豪棋傳愛跑起來」路跑活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

伊甸基金會南區資源發展中心主任辛昱蓁表示，以勒巷弄長照站自2017年起，每天服務平均年齡超過80歲，三分之一為失智的銀髮長者。為提升長者生活品質，站內安排了體適能運動、樂器學習、認知訓練等多元課程，不僅為長者提供快樂充實的晚年，也減輕了家庭照護者的壓力。

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