▲不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場，2700人為愛而跑。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

瑪利亞基金會首度舉辦「瑪利亞天使公益路跑」，今天在台中中央球場開跑， 2500多名跑友陪伴200多名腦麻及身心智障礙兒家庭路跑，場面相當溫馨感人，也讓身心障礙兒童及家庭都能走出戶外享受路跑，並且喚起社會大眾對心智障礙者年老安養議題的重視。

路跑現場包括進行3.5K、5K、10K賽程，有心智障礙者家長分享，這一場路跑可以讓所有心智障礙者可以參加，這也都是他們人生第一場路跑；尤其在賽道上看到很多不同障別的跑者，「很少有機會推著輪椅、帶著孩子參加戶外活動，在路跑途中看到一些早療的小寶寶，爸爸為他停下來按摩來安撫鼓勵他，另外有看到賽道上好多的跑者都為我們加油，真的感到很溫暖，覺得這場路跑真的非常有意義！ 」

今年已經55歲的阿如與80多歲相依為命的老母親也一起參加路跑活動，阿如是極重度智能障礙伴隨眼睛斜視，近幾年來因老化讓視力及行走功能日趨下降，日常生活都需要老母親的幫忙，兩人牽著手走在賽道一旁，母親擔心阿如受寒，還為她繫上圍巾，雙老母女互相扶持的畫面令人動容。

▲2500多名跑友陪伴200多名腦麻及身心智障礙兒家庭路跑，場面溫馨感人。（圖／記者游瓊華翻攝）



瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，瑪利亞創辦36年，服務0至65歲以上的心智障礙者，堅持從小到老的照顧服務承諾，是所有弱勢身心障礙孩童的母親，每年提供7000多位心智障礙者及其家庭服務，一路跟著我們的孩子都長大，也漸漸邁入老年了，面對雙老家庭衍生出的老老照顧議題，瑪利亞發起募資3.6億籌建住宿型機構「心智障礙者安老家園」，要給老化心智障礙者一個家；透過瑪利亞天使路跑活動，喚起大眾對身障老化議題的重視，路跑報名費為捐款收入，將全數支持籌建安老家園，共同陪伴雙老家庭走更遠的路。