進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨





▲進擊的巨人路跑今在台中中央公園登場，吸引5千人參加。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

劇場版「進擊的巨人」完結篇3日上映，再度點燃許多巨人粉熱血情緒。台中市中央公園今日也有一場進擊的巨人路跑活動，5千名「調查兵團」不畏低溫，進行了一場趣味路跑活動，現場還有「巨人」裝扮的跑友，打扮用心，讓人看了會心一笑。市府也說，不只進擊的巨人，許多動漫IP也將在台中舉行路跑。

台中市政府運動局長游志祥說，中央球場啟用以來已成為路跑聖地，去年在此一連辦理12場IP路跑，成功吸引大小朋友闔家加入路跑的行列；今年台中市IP路跑持續，預計將泰坦巨獸、呆萌町、排球少年、星際大戰、麵包超人、鬼滅之刃、庫洛米、數碼寶貝等超人氣動漫、電影主題具象化，讓各年齡層皆可享受運動樂趣、藉此提升全民運動風氣。

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▲▼許多民眾穿起「調查兵團」風衣參加，相當熱鬧。（圖／記者許權毅翻攝）



主辦單位總經理余俊芳表示，此場趣味路跑賽事路線為3.5公里，適合大家扶老攜幼參與，活動會場設有道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等，帶粉絲神遊對抗巨人的二次元世界，感受動漫主角們的冒險精神。

▲有民眾打扮成「巨人」模樣，相當有趣。（圖／記者許權毅翻攝）



活動現場有許多進擊的巨人粉絲參加，用「調查兵團」（動漫內所述團體）模樣出現，身披風衣，還比出進擊的巨人招牌手勢「獻出你的心臟」，讓人看了好熱血，也有民眾打扮成「巨人」，路跑正好與動漫內奔跑設定搭上，跑起步來更有衝勁。