　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨

▲▼進擊的巨人路跑,台中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲進擊的巨人路跑今在台中中央公園登場，吸引5千人參加。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

劇場版「進擊的巨人」完結篇3日上映，再度點燃許多巨人粉熱血情緒。台中市中央公園今日也有一場進擊的巨人路跑活動，5千名「調查兵團」不畏低溫，進行了一場趣味路跑活動，現場還有「巨人」裝扮的跑友，打扮用心，讓人看了會心一笑。市府也說，不只進擊的巨人，許多動漫IP也將在台中舉行路跑。

台中市政府運動局長游志祥說，中央球場啟用以來已成為路跑聖地，去年在此一連辦理12場IP路跑，成功吸引大小朋友闔家加入路跑的行列；今年台中市IP路跑持續，預計將泰坦巨獸、呆萌町、排球少年、星際大戰、麵包超人、鬼滅之刃、庫洛米、數碼寶貝等超人氣動漫、電影主題具象化，讓各年齡層皆可享受運動樂趣、藉此提升全民運動風氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼進擊的巨人路跑,台中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼許多民眾穿起「調查兵團」風衣參加，相當熱鬧。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼進擊的巨人路跑,台中。（圖／記者許權毅翻攝）

主辦單位總經理余俊芳表示，此場趣味路跑賽事路線為3.5公里，適合大家扶老攜幼參與，活動會場設有道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等，帶粉絲神遊對抗巨人的二次元世界，感受動漫主角們的冒險精神。

▲▼進擊的巨人路跑,台中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲有民眾打扮成「巨人」模樣，相當有趣。（圖／記者許權毅翻攝）

活動現場有許多進擊的巨人粉絲參加，用「調查兵團」（動漫內所述團體）模樣出現，身披風衣，還比出進擊的巨人招牌手勢「獻出你的心臟」，讓人看了好熱血，也有民眾打扮成「巨人」，路跑正好與動漫內奔跑設定搭上，跑起步來更有衝勁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸夫妻先後罹胃癌！　醫揭「1配菜」肇禍
韓變態軍人暴力性侵美女　廁所滿地鮮血
快訊／信義分局警鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救
鳳山命案！「檳榔刀割頸放血」慘死　嫌逃回家被逮
陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　多人命危才送醫
Lisa太辣！比基尼秀零贅肉曲線　650萬粉按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨

妻拿走16萬年終「只留2000元包給公婆」　夫一聽原因：我心寒了

準備鮑魚禮盒送公婆　「小姑半路攔截」轉送！老公1反應全場狂罵

30歲人妻想「從警」！過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

好危險！4寶媽被「這款玩具」割腕爆血　驚人傷口照曝光

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨

妻拿走16萬年終「只留2000元包給公婆」　夫一聽原因：我心寒了

準備鮑魚禮盒送公婆　「小姑半路攔截」轉送！老公1反應全場狂罵

30歲人妻想「從警」！過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

好危險！4寶媽被「這款玩具」割腕爆血　驚人傷口照曝光

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋

巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

劇場版《進擊的巨人》票房狂飆　網看完PTSD聽到「這句」秒破防

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

粉色系超夢幻！「北市2花海」美到過年　順遊蜻蜓小屋、寶藏巖

現代料理融入XO醬、甲魚湯　LONGTAIL新主廚上任推新菜單

台中「商帶住」衝出最速重劃區　跟流行分「APT.」3地段

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

外送茶妹爆哭「爸爸化療要5萬」　他1句話KO

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

冷到沒完沒了！　下波強冷空氣時間曝

車格停車竟收繳費單+罰單！車主見原因傻眼

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

她「離職改1職業」只做3小時+周休3天！賺比以前多

阿北覺得「GG不乾淨」用漂白水擦拭！忍痛2天才就醫　

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片

不甩雪鏈限制！民眾追雪「車痕發抖照」曝

越捷突瘋砍富國島航班！旅遊業者曝內幕：全滿了

更多熱門

相關新聞

台中酒駕累犯名單曝！82人被公布

台中酒駕累犯名單曝！82人被公布

酒駕、酒駕拒測以及無照累犯駕駛依法公布，台中市交通事件裁決處2日、9日分別進行刊登，人數竟高達82人，且其中有14人是3次以上累犯，相當離譜。

台中罷免活動插曲　女騎士疑看熱鬧撞婦人

台中罷免活動插曲　女騎士疑看熱鬧撞婦人

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

70萬韓妹YTR辦見面會「請100份雞排+珍奶」：不用門票

70萬韓妹YTR辦見面會「請100份雞排+珍奶」：不用門票

怕赴日旅遊中流感　台中人無畏低溫搶打流感疫苗

怕赴日旅遊中流感　台中人無畏低溫搶打流感疫苗

關鍵字：

台中進擊的巨人路跑調查兵團巨人粉絲跑友純潔巨人

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面