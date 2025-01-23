慵懶跑者活動5000人參加　抽出東京來回機票得主超嗨

▲國聚建設舉辦的「慵懶跑者聚樂部 Cozy Runner Club」路跑活動上週末準時開跑。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

國聚建設舉辦的「慵懶跑者聚樂部 Cozy Runner Club」路跑活動上週末準時開跑，近5000名跑者一邊欣賞城市美景，一邊享用主辦方安排的美食。台中市政府運動局長游志祥表示，感謝國聚建設回饋台中本地，舉行路跑活動彰顯對市民健康的重視，也提升市民運動風氣。

路跑活動於19日上午舉行，路線行經中科路、廣福路橋，更有國聚建設準備的咖啡及美食、甚至還有調酒，餐飲品牌都是中台灣的人氣店家，伴隨不爭名次的輕鬆氣氛，迎接一個健康的清新早晨。

國聚建設指出，本次有多家贊助廠商提供價值超過百萬的禮盒、禮券、餐券及住宿卷等獎項，壓軸大獎是由國聚建設抽出的星宇航空東京商務艙來回機票，被抽中的得主們各個驚喜上台領獎。

▲被抽中的得主驚喜上台領獎。（圖／民眾提供）

國聚建設說，今年已是連續第3年，透過不同家庭活動在水湳與大家相聚，這一次自辦的「慵懶跑者聚樂部 Cozy Runner Club」圓滿落幕，感受到路跑不只是對自己體魄、意志力的挑戰，也可以透過每一次的呼吸，找到身心靈最自在的平衡點。期待下一屆更多跑友來到中央球場加入慵懶跑者俱樂部，將健康生活落實在日常的每一天。

