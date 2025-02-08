整天說自己「很忙」其實在炫耀！日本禪師：忙的不是只有你

▲《別對每件事都有反應》暢銷作家枡野俊明認為，「忙錄」不值得拿來炫耀。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人喜歡用忙碌為藉口，老是開口閉口就說「我好忙！」不過暢銷作家枡野俊明在新書《別對每件事都有反應2：不執著的練習》中提到，老愛強調自己很忙的人，可能是在「炫耀」，覺得「承認自己有空」很丟臉，但事實上「忙的人不是只有你」。

日本禪師枡野俊明撰寫《別對每件事都有反應》一書爆紅，2023年在台出版後，連續霸佔書店排行榜長達2年，至今仍暢銷，如今出版第2部《別對每件事都有反應2：不執著的練習》，由悅知文化在台發行。

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他在新書其中一篇章提到，「老愛炫耀自己很忙，其實很丟臉」，因為當今世道忙碌的人「滿街都是」，但總有人老愛表現得彷彿只有自己特別忙，經常把「我很忙」掛在嘴裡，或者當他人問起哪天有空，這種人會表示自己這天要做什麼、那天要做什麼。

作者說，這樣的人強調自己很忙的方式五花八門，但大致上就是在「炫耀」，他們甚至認為，忙碌表示自己「很活躍、很受歡迎」，還有人會覺得「承認自己有空」很丟臉。

不過他提出另一個論點來質疑是否真的忙碌，「有沒有可能只是不懂得規劃進度、工作方式缺乏效率、做事速度太慢，所以才弄得自己很忙碌？又或者只是方便的藉口？假如是這樣的話，吹噓自己很忙的行為，反倒顯得相當丟臉。」

枡野俊明說，「請銘記在心，忙的人不是只有你。」無論忙的事情值不值得一提，忙錄這件事，真的沒什麼好炫耀的。

《別對每件事都有反應》蟬聯2023年至2024「年度十大暢銷書」，銷售突破40萬冊，作者枡野俊明更被列為「世界最值得尊敬的100名日本人」，續作《別對每件事都有反應2：不執著的練習》以禪學與讀者分享「學習不執著，過得更快活」，99個「禪練習」擺脫不適合的工作與人際關係，擁有順遂人生。

▼《別對每件事都有反應2：不執著的練習》。（圖／悅知文化）