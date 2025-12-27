機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

▲機車考照筆試明年1月底將取消是非題。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機車考照將加嚴，明年1月底考領機車駕照筆試全面取消「是非題」，只剩選擇題，降低矇對機率，並增加情境題和危險感知題，估每年約54.9萬考生受影響。汽車路考明年3月將增加停讓等考驗動作，明年6月筆試取消是非題，明年底路考路線數量將增加並延長，且路考路線採當天抽籤決定。

為避免不適任駕駛滿街跑，機車和汽車考照將分階段加嚴，其中機車筆試明年1月率先取消有5成矇對機率的「是非題」。公路局長林福山表示，機車筆試50題將全面改選擇題，預計1月底上路，本月底將公告新題庫，危險感知和情境題的比例擬從2成增加為3成，題庫內容調整增加人本交通、行穿線停讓行人、視野死角確認等內容。

不過，根據監理所站觀察，因為機車考照需先採預約報名，有人流和名額控管，因此並未因機車考照筆試加嚴導致12月報考人數暴增。

▲汽車路考明年底將增加考驗路線數量。（示意圖／公路總局提供）

此外，汽車考照制度也將分三階段調整，根據規劃，首先是明年3月起，汽車路考將增加路口停讓等考驗動作；第二階段則是明年6月起汽車考照筆試取消是非題、全面改選擇題。

林福山指出，目前汽車筆試題目有40題，未來除取消是非題外，筆試題目也將比照機車增加至50題，過往汽車筆試沒有情境題和危險感知題，未來也將增加至約2成。

第三階段，汽車路考明年底將延長路線並增加考驗路線數量，林福山指出，未來汽車實際道路路考的路線數量不但會增加，也會新增無號誌路口的項目，考驗駕駛人停讓動作，且路考將在當天採抽籤方式才能決定考驗路線。