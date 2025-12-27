違規廚餘養豬裁罰加重4倍　農業部：首次就罰20萬

▲應變中心表示，未來違規搬運廚餘到養豬場，首次裁罰金額從5萬元提高到20萬元。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為防範非洲豬瘟，政府決定116年起全面禁用廚餘養豬。非洲豬瘟中央災害應變中心指出，未來違規搬運廚餘到養豬場，第1次裁罰金額從5萬元提高到20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。另外，從今（27日）起，廚餘再利用檢核養豬場被查獲違規使用廚餘，將依法裁罰且不核予廚餘轉型飼料補助，已請領補助後違規使用廚餘者，將追繳補助金額。

針對國際非洲豬瘟疫情壓力及國內養豬產業升級需求，應變中心昨（26日）召開第58次會議，會議中盤點目前廚餘養豬轉型進度、AIoT及GPS等數位監控進度。應變中心強調，透過轉型與導入「數位監控」，確保我國養豬產業在116年達成全面禁止廚餘養豬，使產業穩健轉型升級。

農業部指出，為防杜未獲核可的再利用廚餘養豬場使用廚餘餵豬成為防疫破口，將調整動物傳染病防治條例的裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元，請業者切勿以身試法。

應變中心重申，今年底前仍維持廚餘養豬禁令，115年則是廚餘養豬落日前的最後緩衝期，對符合檢核再利用資格、確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）落實蒸煮且廚餘運輸車輛已加裝GPS者，將有條件開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

應變中心也補充，廚餘再利用檢核養豬場被查獲違規使用廚餘者，從今天起，除依法裁罰，同時也不核予廚餘轉型之飼料補助，若是已請領補助後違規使用廚餘者，補助金額將予以追繳。

另外，衛福部在會議中表示，地方衛生局為防範非洲豬瘟持續強化肉品來源查核，包括稽查夜市、餐飲業、肉品攤商、超市、團膳、餐盒業及肉品加工廠，截至今年12月17日為止，共計稽查5萬2066家次，未查獲來自非洲豬瘟疫區豬肉產品。